AB'den Türkiye'deki Mülteciler İçin 19 Milyon Dolarlık Destek

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma ve İnsani Yardım Birimi, Türkiye’deki mültecilere destek amaçlı olarak 19,2 milyon dolarlık yeni bir mali destek sunma hazırlığında. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye ofisinden bugün yapılan açıklamada, Ankara’nın “bu yeni desteği memnuniyetle karşıladığı” belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mali desteğin, Türkiye’de geçici koruma altında olan yaklaşık 4 milyon mültecinin Türkiye’de hizmetlere erişimine katkıda bulunmak üzere sunulduğuna vurgu yapıldı: “Bu destek, öncelikle özel ihtiyaç sahiplerinin koruma hizmetlerine erişimine, sürekli kayıt uygulamasının devam ettirilmesine ve mültecilerle sığınmacıları hakları, yükümlülükleri ve ülkede erişebilecekleri hizmetler konusunda bilgilendirmek için düzenlenen faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulanacak.”

Destek kapsamında, devam eden pandemi şartları da değerlendirmeye alınarak, ihtiyaç sahibi mülteci ailelere nakit yardımı da sunulacak.

UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc konuyla ilgili olarak, “UNHCR olarak AB’nin devam eden desteğinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Bu destek, Türkiye’de hassas konumda bulunan ve COVID-19 pandemisi sürecinde ihtiyaçları daha da artan mültecilerin yardım ve koruma gereksinimlerini karşılayabilmelerini sağlayacaktır. Bu, uluslararası toplumun dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ve yardım sağlayan Türkiye’ye desteğini arttırması anlamında olumlu bir örnektir.”

Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic de, “AB, halihazırda dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye’deki mültecilere destek olma taahhüdüne bağlılığını sürdürmektedir. Uzun süredir ortaklaşa çalıştığımız UNHCR, AB’nin insani yardım fonları sayesinde ve kimsenin geride bırakılmaması prensibi, sürekli olarak mültecilerin bilgiye, yardıma ve hizmetlere erişimini sağlamak için gayret göstermektedir. Bu destek, en hassas durumda olan ve özellikle COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenenler için hayati bir önem taşımaktadır” dedi.

