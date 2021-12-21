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AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 560 milyon euro

21.12.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB, Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi ve sınır güvenliğinin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere 560 milyon euroluk kaynak açıkladı.

AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 560 milyon euro

Avrupa Birliği, Türkiye'ye sığınmacılar için harcanmak üzere 560 milyon euroluk kaynağı daha serbest bıraktı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kaynağın özellikle sığınmacıların eğitiminin finansmanında, ayrıca sınır güvenliğinin iyileştirilmesinde kullanılacağı bildirildi.

Komisyon'un Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu üyesi Olivér Várhelyi, yeni açıklanan kaynakla mülteci çocuklarının okula devam edebilmesi ve iyi bir eğitim almasının sağlanacağını, ayrıca Türk resmi kurumlarına göçle bağlantılı zorlukların aşılması ve sınır korumanın iyileştirilmesi için kaynak aktarılacağını kaydetti.

AB, Haziran ayındaki liderler zirvesinde Türkiye'ye sığınmacılar için kullanılmak üzere 2021-2024 dönemi için 3 milyar euroluk kaynak taahhüdünde bulunmuştu. Son açıklanan 560 milyon euroluk kaynağın bu pakete dahil olduğu belirtiliyor.

AB, Türkiye ile 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye 6 milyar euroluk kaynak taahhüdünde bulunmuş ve ödemeler tamamlanmıştı. Mülteci mutabakatı, Türkiye'den yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilebilmesini, karşılığında AB ülkelerinin Türkiye'den korumaya muhtaç durumdaki Suriyelileri kabul etmesini öngörüyor.

AB Aralık ayı başında da Türkiye'deki sığınmacıların acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan banka kartlarına nakledilmek üzere 325 milyon euroluk yardım açıklamıştı.

dpa/BK, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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