AB’den Türkiye’ye 500 milyon euro ek destek

AB komisyonu’nun ilgili önerisi Avrupa Parlmentosu ve üye ülkelerce kabul edildi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye'deki sığınmacılar için harcanmak üzere 485 milyon euro ek destek sağlama önerisi Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından kabul edildi. Tahsis edilecek bu para, 2016 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatında öngörülen altı milyar euroluk yardıma ek olacak. AB Komisyonu, söz konusu 485 milyon euro ile Türkiye'de yaşayan yaklaşık 1 milyon 700 bin sığınmacı ile 600 binden fazla okul çağındaki çocuğun yararlandığı iki önemli programın 2021 yılına kadar uzatılabileceğini bildirdi.

Komisyon'un açıklamasında 485 milyon euroluk bütçenin, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım kuruluşlarının yanı sıra, Kızılhaç ve Kızılay örgütleri üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi. AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, AB'nin Türkiye'de yaşayan sığınmacıları, bu kişilerin insani durumları gerektirdiği sürece desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "özellikle de şimdi, koronavirüsün zaten kötü olan durumu daha da olumsuz hale getirdiği bu dönemde" dedi.