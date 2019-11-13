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AB'den Türkiye'ye Ahmet Altan tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2019 21:21 | Son Güncelleme

Gazeteci Ahmet Altan'ın tahliye edildikten kısa bir süre sonra yeniden tutuklanmasını eleştiren Avrupa Birliği, "Türkiye'de yargıya yapılan siyasi müdahalenin sonlandırılması" için çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği, gazeteci Ahmet Altan'ın tahliye edildikten yaklaşık bir hafta sonra tekrar tutuklanmasına tepki gösterdi. Avrupa Birliği Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına ilişkin inandırıcı gerekçeler bulunmaması ve serbest bırakılmasına hükmedilen mahkeme kararının bozulması, Türkiye'de yargının güvenirliğinin özellikle de yüksek düzeyde siyasi müdahale yüzünden daha da zarar görmesine neden oluyor" denildi.

"Bu müdahalenin son bulması gerektiğini" belirten sözcü, medya ve ifade özgürlüklerinin "işleyen bir demokrasi" için kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Açıklamada, "AB, Türkiye'de basın özgürlüğünün sürekli olarak yıpratılmasına ve özellikle de çok sayıda gazetecinin hapsedilmesine karşı görüşünü her düzeyde ve her ortamda ifade etmektedir. Gazetecilerin işlerini yapabilmeleri gerekir. Gazetecilerin yeri hapis değildir" denildi.

Gülen yapılanmasının medya ayağına ilişkin 4 Kasım'da görülen davada tutuklu sanıklardan Ahmet Altan "örgüte yardım" suçundan 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak ise "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak her ikisinin de tahliyelerine karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 6 Kasım'da, tahliye kararının kaldırılması için itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırarak yakalama kararı çıkarmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınan Altan bugün tutuklanmıştı.

"Derhal özgürlüğüne kavuşmalı"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RFS) Almanya Temsilcisi Christian Mihr ise Altan'ın yeniden tutuklanmasının ardından DW Haber'e yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Mihr, "Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanması öfke ve üzüntü yaratıyor. Çünkü Ahmet Altan ancak bir hafta özgürlüğünü yaşayabildi ve bu bir hafta içinde Türk yargısının bağımsız gazetecilere ve hükümetin hoşuna gitmeyen eleştirel seslere karşı keyfi uygulamalarını yeniden gözler önüne serdi. Ve bu ona suçlama olarak geri döndü. Ahmet Altan derhal özgürlüğüne kavuşmalı" dedi.

DW/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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