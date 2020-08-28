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AB’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz konusunda yaptırım sinyali

28.08.2020 18:19 | Son Güncelleme

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmaması halinde AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayabileceğini söyledi.

AB’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz konusunda yaptırım sinyali

AB’nin limanlarının kullanılmamasına yönelik tedbirler alınabileceği belirtildi.Avrupa Birliği (AB), Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülmemesi halinde yaptırım uygulanabileceğini, bunun için de AB'nin yaptırım çeşitleri üzerinde çalıştığını ifade etti.

AB dışişleri bakanlarının Berlin'deki toplantısından sonra ev sahibi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki tartışmalı sularda hidrokarbon kaynakları aramasını engellemek amacıyla bireylere, varlıklara veya gemilere karşı yaptırım kararı alabileceklerini söyledi.

Borrell, yaptırım yapılmasına karar verilmesi durumunda sorunun kendisiyle doğrudan alakalı olacak şekilde "AB olarak yasa dışı olarak değerlendirdiğimiz faaliyetler” üzerine odaklanacaklarını belirtti. Borrell bu tedbirler arasında AB'ye ait limanların, kapasitelerin, teknolojilerin, tedariğin kullanımının yasaklanması olabileceğini aktardı. Borrell aynı zamanda finansal ve Türkiye ekonomisinin AB ekonomisiyle alakalı olduğu sektörlerde de yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.

Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin azaltılması için öncelikli olarak diplomatik çabalara önem verdiklerini, ancak eğer sorun diyalog ile çözülmezse Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunun 24 Eylül’de yapılacak AB liderler zirvesinde ele alınacağını belirtti. Her iki siyasi de, AB'nin eylüldeki zirveye kadar Türkiye’ye uygulanabilecek yaptırımlar üzerinde çalışacağını ifade etti.

"Diplomasiye bir şans vermek istiyoruz"

Basın toplantısında konuşan Maas, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylar nedeniyle “fazlasıyla gerildiğini” söyledi. Almanya’nın Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde olduğunu hatırlatan Maas, doğrudan görüşmeler yoluyla diplomatik bir çözümün en acil hedef olmaya devam ettiğini aktardı.

Maas, Almanya’nın geçen günlerde yaptığı gibi diyaloğu desteklemeye ve Atina ile Ankara arasında arabulucuk yapmaya devam edeceğini ifade etti. Maas, "Bu yapıcı diyalog, şu anda tehlikeli olan bu krizden çıkmanın tek yoludur” dedi ve "diplomasiye bir şans vermek” istediklerini söyledi. Maas aynı zamanda diyaloğun oluşması için Türkiye'nin "gerekli koşulları yaratması” ve "provokasyondan kaçınması” gerektiğini belirtti.

Maas, AB dışişleri bakanları toplantısında uluslararası hukuk alanına giren konuların açıklığa kavuşturulması için Uluslararası Adalet Divanı önünde görüşülmesi gerektiği konusunda anlaşma sağlandığını da aktardı. Maas, Eylül ayındaki AB liderler zirvesinde AB-Türkiye ilişkileri ve bu ilişkinin nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda yoğun görüşmelerin yapılacağını belirtti.

DW,rtr/DÇÜ,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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