AB’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz konusunda yaptırım sinyali

AB’nin limanlarının kullanılmamasına yönelik tedbirler alınabileceği belirtildi.Avrupa Birliği (AB), Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülmemesi halinde yaptırım uygulanabileceğini, bunun için de AB'nin yaptırım çeşitleri üzerinde çalıştığını ifade etti.

AB dışişleri bakanlarının Berlin'deki toplantısından sonra ev sahibi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki tartışmalı sularda hidrokarbon kaynakları aramasını engellemek amacıyla bireylere, varlıklara veya gemilere karşı yaptırım kararı alabileceklerini söyledi.

Borrell, yaptırım yapılmasına karar verilmesi durumunda sorunun kendisiyle doğrudan alakalı olacak şekilde "AB olarak yasa dışı olarak değerlendirdiğimiz faaliyetler” üzerine odaklanacaklarını belirtti. Borrell bu tedbirler arasında AB'ye ait limanların, kapasitelerin, teknolojilerin, tedariğin kullanımının yasaklanması olabileceğini aktardı. Borrell aynı zamanda finansal ve Türkiye ekonomisinin AB ekonomisiyle alakalı olduğu sektörlerde de yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.