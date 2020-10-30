HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı

30.10.2020 09:38 | Son Güncelleme

AB liderleri Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle bir kez daha uyardı.

AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "tek taraflı eylemlerini" kınadıklarını söyledi.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Doğu Akdeniz'deki sondaj ve arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi bir kez daha eleştirdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, perşembe günü liderlerin video konferans aracılığıyla yaptığı zirve sonrasındaki açıklamasında "Doğu Akdeniz'de son zamanlardaki tek taraflı eylemleri kınıyoruz, provokasyonlar ve söylemler kesinlikle kabul edilemez" sözleriyle Türkiye'yi uyardı.

AB'nin Ekim ayındaki zirvede Doğu Akdeniz'de "Saygı gösterilmesi konusundaki kararlılığımızı dile getirdik" diyen Michel, AB'nin Türkiye'ye "olumlu gündem"in yanı sıra "daha az olumlu olan iki yol" gösterdiğini hatırlattı. AB Konseyi Başkanı, Türkiye ile "olumlu gündem" ile çalışmayı istediklerini, ancak Türkiye'nin henüz bu yolu seçmediğini kaydetti. Michel, Türkiye konusunun Aralık ayındaki zirvede ele alınacağını vurgulayarak, Türkiye'ye yaptırımların gündeme gelebileceğine işaret etti.

AB liderleri Ekim ayı başındaki zirvede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde ekonomik önlemleri de içeren yaptırımlar uygulanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Ancak Ankara'nın "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması halinde AB ile daha yakın işbirliği ve daha iyi ticari ilişkiler kurabileceği mesajını vermişti. Ekim ayındaki zirvede, Türkiye'ye yönelik nihai kararın Aralık ayındaki zirvede alınması kararlaştırılmıştı.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Küstah açıklama: Türkiye artık AB sorunudur!Küstah açıklama: Türkiye artık AB sorunudur!
Korkunç rapor: 'Bu kişi hiç var olmadı'Korkunç rapor: 'Bu kişi hiç var olmadı'
En Çok Okunan Haberler
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Diğer Haberler
Koronavirüste ölümler neden düştü?
Koronavirüste ölümler neden düştü?
Küstah açıklama: Türkiye artık AB sorunudur!
Küstah açıklama: Türkiye artık AB sorunudur!
İnsanlar önce hangi hayvanları evcilleştirdi?
İnsanlar önce hangi hayvanları evcilleştirdi?
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Tehlikeli gerilim sonrası dev firmadan flaş karar! Mağazalarındaki silahları toplattı
Tehlikeli gerilim sonrası dev firmadan flaş karar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.