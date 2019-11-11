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AB’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz Yaptırımı Mekanizmasına Onay

11.11.2019 23:26 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Kıbrıs açıklarında Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına başlayan Türkiye’ye yapılması planlanan yaptırım mekanizmasını açıkladı. Ancak şu an için herhangi bir yetkili ya da şirket ismen yaptırım kapsamına alınmadı

AB’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz Yaptırımı Mekanizmasına Onay

Avrupa Birliği, Kıbrıs açıklarında Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına başlayan Türkiye’ye yapılması planlanan yaptırım mekanizmasını açıkladı. Ancak şu an için herhangi bir yetkili ya da şirket ismen yaptırım kapsamına alınmadı.

AB Dışişleri Bakanları, “izinsiz hidrokarbon sondaj faaliyetinde bulunan ya da bundan sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım getirilmesine imkan tanıyan bir mekanizmaya onay verdi.

AB’ye üye ülkeler, bu çerçevede yaptırım listesine alınması gerektiğini düşündükleri isimleri gündeme getirebilecekler.

Uygulanacak yaptırımlar arasında seyahat yasakları ve bazı şirket ya da kurumların varlıklarının dondurulması seçenekleri yer alıyor. AB vatandaşları ve firmalarının bu kişi ve kurumlara finansal destek sağlamaları da yasaklanacak.

Türk sondaj gemileri Yavuz ve Fatih, geçtiğimiz yaz AB üyesi Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölge ilan ettiği ve Avrupalı enerji şirketlerinin doğal gaz arama ruhsatına sahip olduğu bölgeleri de kapsayan sularda sondaj çalışmalarına başlamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ankara’nın ve Kıbrıs Türkleri’nin bölgedeki enerji alanındaki çıkarlarını korumaya devam edeceğini, sondaj faaliyetlerinde geri adım atacağına ilişkin umutların faydasız olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında AB, “hükümsüz ve etkisiz Kıbrıs hükümetine mantıksız ve anlışalamaz bir destek” vermekle suçlandı. AB’nin artık Doğu Akdeniz’deki enerji rezervleriyle ilgili yapıcı ve etkili bir yaklaşım benimseyemediği savunuldu.

Güney Kıbrıs yönetimiyse, AB’nin bu kararını, “Türkiye’nin agresif politikalarına karşı ülkenin egemenlik haklarının korunmasına yönelik çabalara verilen somut bir destek olarak yorumladı.

Güney Kıbrıs yönetiminden yapılan açıklamada, atılan bu hukuki adımlarla Türkiye’nin uluslararası hukuk kurallarını istediği gibi ihlal etmesinin imkansız ve kabul edilemez olduğunu anlamasına yardım olacağını umdukları ifade edildi.

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