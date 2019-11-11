AB’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz Yaptırımı Mekanizmasına Onay

Avrupa Birliği, Kıbrıs açıklarında Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına başlayan Türkiye’ye yapılması planlanan yaptırım mekanizmasını açıkladı. Ancak şu an için herhangi bir yetkili ya da şirket ismen yaptırım kapsamına alınmadı.

AB Dışişleri Bakanları, “izinsiz hidrokarbon sondaj faaliyetinde bulunan ya da bundan sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım getirilmesine imkan tanıyan bir mekanizmaya onay verdi.

AB’ye üye ülkeler, bu çerçevede yaptırım listesine alınması gerektiğini düşündükleri isimleri gündeme getirebilecekler.

Uygulanacak yaptırımlar arasında seyahat yasakları ve bazı şirket ya da kurumların varlıklarının dondurulması seçenekleri yer alıyor. AB vatandaşları ve firmalarının bu kişi ve kurumlara finansal destek sağlamaları da yasaklanacak.

Türk sondaj gemileri Yavuz ve Fatih, geçtiğimiz yaz AB üyesi Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölge ilan ettiği ve Avrupalı enerji şirketlerinin doğal gaz arama ruhsatına sahip olduğu bölgeleri de kapsayan sularda sondaj çalışmalarına başlamıştı.