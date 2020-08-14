AB'den Türkiye'ye Gerilimi Düşürme Çağrısı

Türkiye ve Yunanistan'ı karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz sorununu konuşan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, AB’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile "tam dayanışma" içinde olduğu mesajını verdi, Türkiye'ye Akdeniz'de gerilimi azaltma ve diyaloğa geçme çağrısı yaptı

AB Dışişleri Konseyi, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdikleri toplantıda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in çağrısı üzerine Doğu Akdeniz krizi, Belarus (Beyaz Rusya) seçimleri ile Lübnan, Venezuela ve Bolivya'daki durumu ele aldı.

Toplantının ardından ilk açıklamayı yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, sosyal medya hesabından, "Toplantı iyi ve yapıcı bir şekilde sona erdi. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma içindeyiz. Türkiye'yi de derhal tansiyonu düşürmeye ve diyaloğa geçmeye davet ediyoruz" mesajını paylaştı.

Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada ise, Josep Borrell'in 27-28 Ağustos'ta Almanya'da Gymnich kentinde yapılacak gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, tüm üye ülke bakanları ile temasta kalmaya devam edeceği ve ele alınan konularda ilerleme sağlanmazsa, farklı önlemler içeren bir plan üzerinde çalışılacağı belirtildi.