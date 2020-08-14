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AB'den Türkiye'ye Gerilimi Düşürme Çağrısı

14.08.2020 23:56 | Son Güncelleme

Türkiye ve Yunanistan'ı karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz sorununu konuşan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile "tam dayanışma" içinde olduğu mesajını verdi, Türkiye'ye gerilimi azaltma ve diyaloğa geçme çağrısı yaptı

AB'den Türkiye'ye Gerilimi Düşürme Çağrısı

Türkiye ve Yunanistan'ı karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz sorununu konuşan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, AB’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile "tam dayanışma" içinde olduğu mesajını verdi, Türkiye'ye Akdeniz'de gerilimi azaltma ve diyaloğa geçme çağrısı yaptı

AB Dışişleri Konseyi, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdikleri toplantıda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in çağrısı üzerine Doğu Akdeniz krizi, Belarus (Beyaz Rusya) seçimleri ile Lübnan, Venezuela ve Bolivya'daki durumu ele aldı.

Toplantının ardından ilk açıklamayı yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, sosyal medya hesabından, "Toplantı iyi ve yapıcı bir şekilde sona erdi. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma içindeyiz. Türkiye'yi de derhal tansiyonu düşürmeye ve diyaloğa geçmeye davet ediyoruz" mesajını paylaştı.

Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada ise, Josep Borrell'in 27-28 Ağustos'ta Almanya'da Gymnich kentinde yapılacak gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, tüm üye ülke bakanları ile temasta kalmaya devam edeceği ve ele alınan konularda ilerleme sağlanmazsa, farklı önlemler içeren bir plan üzerinde çalışılacağı belirtildi.

"Dayanışma, gerilimi azaltma ve diyalog"

Doğu Akdeniz konusundaki tartışmaların üç kelime ile özetlenebileceği kaydedilen açıklamada, "Bu kelimeler dayanışma, gerilimi azaltma ve diyalog" ifadesine yer verildi.

Toplantıda dışişleri bakanlarının, AB’nin Yunanistan ve Kıbrıs’la tam dayanışmasını teyit ettikleri, AB'ye üye devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiği göürüşünün yinelendiği vurgulandı. Bakanların daha önce, 15 Mayıs 2020'de Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin yayınladığı bildiride alınan kararlara atıfta bulunulan açıklamada, "Bakanlar aynı zamanda, Türkiye ile ilişkilerdeki ciddi bozulmanın, Doğu Akdeniz'in çok ötesinde, tüm AB için geniş kapsamlı stratejik sonuçlar doğuracağına vurgu yaptılar" ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı sismik aramaların herhangi bir çözüme katkı sağlamadığının vurgulandığı açıklamada, "Aksine, bu girişimler daha büyük bir düşmanlığa ve güvensizliğe yol -açmaktadır. Üstelik yüksek tehlikeli riskler oluşturmaktadır. Türkiye tarafından gerilimin acilen azaltılması hayati önem taşımaktadır" denildi.

Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu

Açıklamanın "diyalog" başlığı altında da "Bakanlar, Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi hatırlatıldı. Deniz sınırlarının sınırlandırılması ve buradaki kaynakların kullanılması ile ilgili konuların, tek taraflı eylemlerle değil, ancak iyi niyetle, uluslararası hukuka uygun ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesi doğrultusunda diyalog ve müzakere yoluyla ele alınabileceğinin altını çizmiştir" ifadesi kullanıldı.

Bakanlar, Yüksek Temsilci Josep Borrell'in, Türkiye ile diyaloğu yeniden tesis etme çabalarına güçlü desteklerini yineledi. Aynı zamanda gerilimlerin azalmaması durumunda, Borrell’in Gymnich toplantısında alınması gereken ek önlemler için seçenekler hazırlayacağı da kaydedildi.

Türkiye ile ilişkiler hakkında daha geniş bir tartışmanın Ağustos ayında Gymnich'te yapılacağı da belirtildi.

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