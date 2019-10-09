AB'den Türkiye'ye: Harekata son verin

AB Türkiye'nin güvenli bölge planlarını da reddederek mali yardımın söz konusu olmayacağını vurguladı.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekata AB ülkeleri ortak açıklamayla tepki gösterdi. Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkeden yapılan ortak açıklamada Türkiye'den harekata son vermesi talep edildi ve Suriye sorununa askeri yöntemlerle çözüm bulunamayacağı vurgulandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğinden yapılan açıklamada "AB Türkiye'yi tek taraflı askeri eylemine son vermeye çağırmaktadır. Kuzeydoğudaki yeni çatışmalar tüm bölgenin istikrarını baltalar, insanların daha fazla acı çekmesine ve yerinden olmasına neden olur" denildi.

Güvenli bölge

Açıklamada "Kuzeydoğu Suriye'de Türkiye'nin tasarladığı 'güvenli bölge' denilen alanın, mültecilerin dönmesi için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından belirlenen uluslararası standartları karşılaması olası değildir" denilerek mültecilerin geri dönüşlerinin "güvenli, gönüllü ve onurlu" bir şekilde olması gerektiği vurgulandı.