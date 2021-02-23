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AB'den Türkiye'ye HDP eleştirisi

23.02.2021 19:55 | Son Güncelleme:
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "HDP'ye yönelik süregelen baskılar nedeniyle" derin endişe duyduklarını belirterek Türkiye'ye hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi ilkelerini hatırlattı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve parti üyelerine yönelik uygulamaları eleştiren bir açıklama yaptı.

Borrell'in sözcüsü Peter Stano, "AB'nin HDP ve üyelerine yönelik süregelen baskılardan derin endişe duyduğunu" belirterek "son dönemde tutuklamalar ve seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması uygulamalarıyla siyasi yargılama görünümü veren hukuki süreçler ve TBMM üyelerinin parlamenter dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimleri"ne dikkat çekti.

Açıklamada bu gelişmelerin, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanmaması ve yüzlerce yerel politikacı, seçilmiş yetkili ve HDP üyelerinin terörle bağlantılı suçlar nedeniyle gözaltına alınması sonrasında yaşandığına işaret edildi.

Borrell'in sözcüsü, herhangi bir suç ve kusurlu davranış iddiasının hukuki süreçlerle kanıtlanması ve masumiyet karinesinin teminat altına alınması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, "Avrupa Konseyi'nin uzun yıllardır üyesi ve AB üye adayı olan Türkiye, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve siyasi örgütlenme özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik sistemini teminat altına almak zorundadır" ifadesine yer verildi.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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