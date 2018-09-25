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AB’den Türkiye’ye Kesinti

25.09.2018 21:16 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu Türkiye’ye yönelik 70 milyon euroluk yardımı iptal etme kararı aldı. Kararın gerekçesi Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda ilerleme sağlayamaması

AB’den Türkiye’ye Kesinti

Avrupa Parlamentosu Türkiye’ye yönelik 70 milyon euroluk yardımı iptal etme kararı aldı. Kararın gerekçesi Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda ilerleme sağlayamaması.

Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu söz konusu paranın mülteci programlarına gideceğini belirtti.

Söz konusu kaynak Türkiye’nin hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konusunda ilerleme sağlaması halinde kullanılmak üzere ayrılmıştı.

Ancak komisyon parayı Avrupa Birliği raporunda Türkiye’nin kendisini Avrupa Birliği’nden uzaklaştırdığı yönündeki bulgunun ardından iptal etme kararı almıştı.

Kararın gelecek hafta Avrupa Parlamentosu’nda onaylanması gerekiyor. Ancak bu oylamanın formalite olduğu kaydediliyor.

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