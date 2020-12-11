AB’den Türkiye’ye “Kısıtlı Yaptırım” Kararı

Bu AB’nin yaptırımları genişletmesi ya da Gümrük Birliği anlaşmasını genişleterek Türkiye ile daha yakın ticari ilişkiler kurması anlamına gelebilir. Diplomatlara göre Mart ayında çıkacak karar üzerinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gerilimi azaltmaya ne kadar istekli olduğu belirleyici olacak.

AB liderleri bundan sonraki adım olarak gelecek yıl Mart ayında yapılacak AB Konseyi toplantısında birliğin Türkiye’yle siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerini daha geniş kapsamlı ele almasını bekliyor.

Sonuç metninde Reuters tarafından yayınlanan bazı ilk taslak metinlerinin eleştirel dilinin yumuşatıldığı görüldü. AB liderleri Türkiye’nin yetkisiz sondaj faaliyetleri nedeniyle yeni kısıtlayıcı önlemlerle ilgili ek listeler hazırlamasını istendi.

Ekim ayında yaptıkları daha geniş ekonomik yaptırım tehdidinden geri adım atan AB liderleri, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama faaliyetlerine katılan ya da katılmayı planlayan kişilere yaptırım uygulanmasına karar verdi.

AB zirvesinde tarihi mali paketin önü açıldı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel’de yapılan liderler zirvesinde, Polonya ve Macaristan’la anlaşma sağlanarak 1,8 trilyon euroluk bütçe ve mali paket üzerinde uzlaşıya varıldığını bildirdi. Zirvenin ilk gününde ayrıca Rusya’ya Kırım’ı ilhakı nedeniyle uygulanan yaptırımların da uzatılması kararı çıktı. Zirvede Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanması da ele alınıyor.

Üzerinde uzlaşılan mali paketin Corona virüsü salgınından etkilenen Avrupa ekonomilerinin iyileşmesine destek olması bekleniyor.

1,1 trilyon euroluk bütçe ve tarihi yardım paketi aynı zamanda 27 üyeli birliğin daha katı sera gazı emisyonu kesintileri üzerinde anlaşmasının da önünü açıyor. Buna göre 2030’a kadar sera gazı emisyonunu 1990 seviyesinden en az yüzde 55 azaltma konusunda yeni bir anlaşma yapılması hedefleniyor. Şimdiki kesintiler yüzde 40 düzeyinde.

Yetkililer yeni iklim hedefleri konusunda geniş kapsamlı uzlaşı olduğunu, hükümetlerin kesintilerin AB içinde adil şekilde nasıl dağılacağı üzerinde tartıştıklarını belirtti.