AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Gündemde NATO'daki Türkiye-Fransa gerilimi, Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerginlik gibi kritik konular var.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Borrell'in sözcüsü Cuma günü Brüksel'de yaptığı açıklamada ziyaretle ilgili olarak, "Endişeleri, sorunları ve sorunlarla ilgili çözüm önerilerini tartışacağız" ifadesini kullandı. Sözcü, Türk hükümetiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde "ilişkilerin tüm boyutlarının ele alınacağını" kaydetti.

Türkiye'nin AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti açıklarında doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları, Libya ile geçen yıl imzalanan "Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönelik Mutabakat Muhtırası" sonrasında ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) Girit ve Rodos adalarını doğudan teğet geçmesi ve son olarak Fransa ile NATO bünyesinde yaşadığı gerilim, AB ile ilişkilerde tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.

AB'de "Türkiye" konulu özel toplantı

Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen bir kargo gemisini Akdeniz'de kontrol etmek isteyen NATO misyonuna bağlı Fransız savaş gemisinin Türk fırkateyni tarafından taciz edildiği yönünde Paris'in ortaya attığı iddia üzerine NATO'da olayla ilgili inceleme başlatılmıştı. NATO'nun hazırladığı rapordan tatmin olmayan Fransa, Akdeniz'deki Sea Guardian (Deniz Gardiyanı) misyonundan geçici olarak çekildiğini açıklamış ve AB dışişleri bakanlarını 13 Temmuz'da özel toplantıya çağırmıştı.