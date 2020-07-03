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AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

03.07.2020 22:27 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Gündemde NATO'daki Türkiye-Fransa gerilimi, Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerginlik gibi kritik konular var.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Borrell'in sözcüsü Cuma günü Brüksel'de yaptığı açıklamada ziyaretle ilgili olarak, "Endişeleri, sorunları ve sorunlarla ilgili çözüm önerilerini tartışacağız" ifadesini kullandı. Sözcü, Türk hükümetiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde "ilişkilerin tüm boyutlarının ele alınacağını" kaydetti.

Türkiye'nin AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti açıklarında doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları, Libya ile geçen yıl imzalanan "Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönelik Mutabakat Muhtırası" sonrasında ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) Girit ve Rodos adalarını doğudan teğet geçmesi ve son olarak Fransa ile NATO bünyesinde yaşadığı gerilim, AB ile ilişkilerde tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.

AB'de "Türkiye" konulu özel toplantı

Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen bir kargo gemisini Akdeniz'de kontrol etmek isteyen NATO misyonuna bağlı Fransız savaş gemisinin Türk fırkateyni tarafından taciz edildiği yönünde Paris'in ortaya attığı iddia üzerine NATO'da olayla ilgili inceleme başlatılmıştı. NATO'nun hazırladığı rapordan tatmin olmayan Fransa, Akdeniz'deki Sea Guardian (Deniz Gardiyanı) misyonundan geçici olarak çekildiğini açıklamış ve AB dışişleri bakanlarını 13 Temmuz'da özel toplantıya çağırmıştı.

Toplantıda AB ülkelerinin Fransa ile Türkiye arasındaki gerginliğin yanı sıra Doğu Akdeniz'de AB üyeleri Kıbrıs ve Yunanistan ile yaşanan gerginliği ve mülteci sorununu da masaya yatırmaları bekleniyor.

Yunanistan'dan verdiği mesaj Türkiye'yi kızdırmıştı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Haziran ayı sonunda Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kastanies (Kestanelik) sınır kapısına kısa bir ziyarette bulunarak "AB, dış sınırlarını korumaya kararlıdır" mesajı vermişti. Türk Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamaya tepki olarak AB'yi, "Yunanistan'ın sığınmacılara karşı insan hakları ihlallerini örtbas etme çabalarına ortak olmakla" suçlamıştı.

Yunanistan'ın ardından iki günlük temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'ya geçen Borrell, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarını "yasa dışı" diye nitelendirerek Türkiye'nin bu faaliyetlerini durdurmak zorunda olduğunu söylemişti.

Borrell ayrıca "AB olarak, ilgili kıyılar arasında deniz alanlarının sınırlandırılması konusunun iyi niyet içinde müzakere edilmesi için Kıbrıs hükümetinin Türkiye'ye yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını ve müzakereleri destekleyeceklerini" belirtmişti.

DW,AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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