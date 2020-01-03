AB'den Türkiye'ye Libya tepkisi

Türkiye, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna uymaya davet edildi.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Libya tezkeresine Avrupa Birliği'nden (AB) de tepki geldi.

AB sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararının yarattığı "endişeye" vurgu yapıldı. Açıklamada, "Libya krizinin askeri çözümü yoktur. Çatışan tarafları desteklemek, bu ülkeyi ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyecektir" denildi.

AB sözcüsü, tüm uluslararası ortakların, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosuna "tam olarak uyması" ve BM Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin çabalarına destek vermesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, AB'nin, Libya'da etkili bir ateşkese varılması ve siyasi müzakerelere yeniden başlanmasını sağlayacak adımlara destek vermeyi sürdüreceği ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi, Şubat 2011'de Libya'ya silah ve askeri teçhizat tedarikini yasaklayan bir karar almıştı. Bu karar, Haziran 2019'da BM Güvenlik Konseyi tarafından bir yıl daha uzatılmıştı.