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  4. AB'den Türkiye'ye Libya tepkisi

AB'den Türkiye'ye Libya tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararından duyduğu "endişeyi" ifade etti.

Türkiye, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna uymaya davet edildi.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Libya tezkeresine Avrupa Birliği'nden (AB) de tepki geldi.

AB sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararının yarattığı "endişeye" vurgu yapıldı. Açıklamada, "Libya krizinin askeri çözümü yoktur. Çatışan tarafları desteklemek, bu ülkeyi ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyecektir" denildi.

AB sözcüsü, tüm uluslararası ortakların, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosuna "tam olarak uyması" ve BM Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin çabalarına destek vermesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, AB'nin, Libya'da etkili bir ateşkese varılması ve siyasi müzakerelere yeniden başlanmasını sağlayacak adımlara destek vermeyi sürdüreceği ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi, Şubat 2011'de Libya'ya silah ve askeri teçhizat tedarikini yasaklayan bir karar almıştı. Bu karar, Haziran 2019'da BM Güvenlik Konseyi tarafından bir yıl daha uzatılmıştı.

Türkiye'nin Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek için bu ülkeye asker göndermesine imkân tanıyan tezkere, Perşembe günü TBMM'de kabul edildi. Tezkereyle ilgili ABD ve Rusya da uyarıda bulunmuştu. Tezkereyi kınayan Mısır ise Türkiye'nin bu hamlesinin BM kararlarını ihlal ettiğini belirtti.

EastMed imzacılarından ortak tepki

Dün EastMed doğalgaz boru hattının inşasını öngören anlaşmayı imzalayan üç ülke de Türkiye'nin Libya kararına tepki gösterdi. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak açıklamasında, bu kararın BM Güvenlik Konseyi'nin silah ambargosu kararını ihlal ettiği ve "Libya'daki savaşa barışçıl ve siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara sekte vuracağı" ifade edildi.

Söz konusu ülkeler, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermekten kaçınmasını istedi. Açıklamada, böyle bir adım atılırsa Libya'nın ulusal egemenlik ve bağımsızlığının ihlal edileceği uyarısında bulunuldu.

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğalgazın Avrupa'ya ulaştırılmasını hedeflen EastMed boru hattı projesi, Kuzey Kıbrıs'ın haklarının yok sayıldığını savunan Türkiye'nin tepkisini çekiyor.

Libya'da kim kimi destekliyor?

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra ülkede iki ayrı yönetim baş gösterdi. Türkiye, Libya'nın batısında yer alan ve Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor.

Libya'nın doğusu başta olmak üzere büyük bölümü ise General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. General Hafter; Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa tarafından destekleniyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye dışındaki destekçileriyse Katar ve İtalya.

Hafter güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için geçen Nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den asker talebinde bulunmuştu.

DW,dpa,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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