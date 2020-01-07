AB'den Türkiye'ye Libya tepkisi: Karşı çıkıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine tepki gösterdi. Brüksel'de Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı hakkında, "Bu, karşı çıktığımız ve Libya'daki durumla ilgili endişelerimizi artıran bir şey" dedi.

Borrell ile bir araya gelen Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın dışişleri bakanlarıysa Libya'daki çatışmalara müdahil olan yabancı ülkeleri uyardı.

Toplantı sonrası bakanlar tarafından yapılan ortak açıklamada, "dış aktörlere" Libya'daki çatışmaların dışında kalmaları yönünde çağrı yapıldı. "Devam eden dış müdahale, krizi körüklüyor" denilen açıklamada, Libya'daki tüm taraflar barış müzakereleri için çaba göstermeye davet edildi.

"Libya'dan elinizi çekin"

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de yabancı güçlere bu ülkeden "ellerini çekmeleri" için çağrıda bulundu. BM Güvenlik Konseyi'ni Libya konusunda bilgilendirdiği oturumun ardından gazetecilere konuşan Salame, "Libya'dan ellerinizi çekin. Bu ülke farklı şekillerde yabancı müdahalelerden çok çekiyor" dedi.