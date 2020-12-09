AB'den Türkiye'ye Liste Yaptırım mı Geliyor?

Liderler, yarın yapacakları toplantıda tartışmaları bu bildiri taslağı üzerinden yapacak. Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Peças, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 10-11 Aralık zirvesinde, "Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması" talebini tekrar gündeme getireceğini söyledi.

Taslak kabul edilirse, daha önce enerji sektöründen iki ismi hedef alan ambargo kararı, listedeki isimler arttırılarak daha da genişletilecek. VOA Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Türkiye konusundaki asıl tartışmalar ise ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından, Şubat ve Mart aylarında toplanacak olan NATO ve AB zirvelerinde ele alınacak.

Reuters'ın haberine göre, zirvede liderlerin önüne konulacak olan bildiri taslağında, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden dolayı daha fazla sayıda Türk şirket ve bireyine ambargo uygulanması ifadesi yer aldı.

Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'nın talebiyle, "silah ambargosundan, AB ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması ve ekonomik sektörel yaptırımlara" kadar pek çok ihtimalin gündeme geldiği Dışişleri Bakanları toplantısında uzlaşma sağlanamamıştı.

AB bölündü

Başta dönem başkanı Almanya olmak üzere, İtalya, İspanya, Malta, Polonya, Portekiz, Bulgaristan, Macaristan gibi ülkeler Türkiye'ye sert bir ekonomik yaptırım uygulanmasına karşı olduklarını söylemişti.

Merkel: “Türkiye ile yoğun diyalog önerimiz benim arzu ettiğim ölçüde kabul görmedi"

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugün Federal Meclis'te bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, AB liderler zirvesine de değindi. Türkiye ile yaşanan sorunların zirvede konuşulacağını belirten Merkel, son aylarda Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin AB üyesi Kıbrıs'ı "büyük sıkıntılara soktuğunu" belirterek, zirvede bu sorunun nasıl çözülebileceği konusunu ele alacaklarını açıkladı. Merkel, Almanya'nıın AB dönem başkanlığının ay sonunda sona ereceğini anımsatarak, "Maalesef dönem başkanlığımızın başında Türkiye ile yoğun diyalog sürecine girme önerimiz benim arzu ettiğim ölçüde kabul görmedi" dedi.