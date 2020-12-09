AB'den Türkiye'ye Liste Yaptırım mı Geliyor?

Avrupa Birliği'nin 10-11 Aralık tarihinde Brüksel'de yapılacak liderler zirvesinde Türkiye'ye uygulayacağı yaptırım, Konsey sonuç bildirgesine yansıdı.
Reuters'ın haberine göre, zirvede liderlerin önüne konulacak olan bildiri taslağında, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden dolayı daha fazla sayıda Türk şirket ve bireyine ambargo uygulanması ifadesi yer aldı.
Taslak kabul edilirse, daha önce enerji sektöründen iki ismi hedef alan ambargo kararı, listedeki isimler arttırılarak daha da genişletilecek. VOA Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Türkiye konusundaki asıl tartışmalar ise ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından, Şubat ve Mart aylarında toplanacak olan NATO ve AB zirvelerinde ele alınacak.
Liderler, yarın yapacakları toplantıda tartışmaları bu bildiri taslağı üzerinden yapacak. Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Peças, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 10-11 Aralık zirvesinde, "Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması" talebini tekrar gündeme getireceğini söyledi.
Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'nın talebiyle, "silah ambargosundan, AB ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması ve ekonomik sektörel yaptırımlara" kadar pek çok ihtimalin gündeme geldiği Dışişleri Bakanları toplantısında uzlaşma sağlanamamıştı.
AB bölündü
Başta dönem başkanı Almanya olmak üzere, İtalya, İspanya, Malta, Polonya, Portekiz, Bulgaristan, Macaristan gibi ülkeler Türkiye'ye sert bir ekonomik yaptırım uygulanmasına karşı olduklarını söylemişti.
Merkel: “Türkiye ile yoğun diyalog önerimiz benim arzu ettiğim ölçüde kabul görmedi"
Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugün Federal Meclis'te bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, AB liderler zirvesine de değindi. Türkiye ile yaşanan sorunların zirvede konuşulacağını belirten Merkel, son aylarda Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin AB üyesi Kıbrıs'ı "büyük sıkıntılara soktuğunu" belirterek, zirvede bu sorunun nasıl çözülebileceği konusunu ele alacaklarını açıkladı. Merkel, Almanya'nıın AB dönem başkanlığının ay sonunda sona ereceğini anımsatarak, "Maalesef dönem başkanlığımızın başında Türkiye ile yoğun diyalog sürecine girme önerimiz benim arzu ettiğim ölçüde kabul görmedi" dedi.
Çavuşoğlu Fransız bakanla görüştü
AB Dışişleri bakanları toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB'li bakanlarla temasa geçerek, "Türkiye'ye karşı adil ve hakkaniyetli davranılmasını" istemişti.
Çavuşoğlu'nun dün akşam Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile telefonda görüşmesi de, "taraflar arasında yumuşama işareti" olarak algılandı.
Dün Ankara'da yayınlanan büyükelçiler kararnamesinde Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'ne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üniversiteden sınıf arkadaşı, Tunus büyükelçisi Ali Onaner'in atanması da "ilişkiler düzelecek mi?" sorularını gündeme getirmişti.
Fransa-Türkiye ilişkilerinin gerildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında şahsi atışmaya kadar varan ilişkilerde tansiyon yükselirken, 47 yaşındaki diplomat Onaner'in Paris'e atanması Fransız medyasının da dikkatini çekti. Atama, Le Point dergisinde, "Emmanuel Macron'un Türk arkadaşı Paris'e büyükelçi atandı" başlığıyla yer aldı.
Macron ve Onaner, 2002-2004 yılları arasında, pek çok Fransız cumhurbaşkanının yetiştiği Ulusal İdarecilik Okulu'nda (École nationale d'administration- ENA) birlikte, aynı sıralarda eğitim aldı.Çok iyi derecede Fransızca konuşan Onaner, Fransız Charles-de-Gaulle Lisesi mezunu.