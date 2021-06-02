AB'den Türkiye'ye reform yardımı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB kurumlarının Türkiye ile birlikte AB adayı yedi ülkeye katılım öncesi destek amacıyla oluşturulan mali yardım paketini kabul etti.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhalyi, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yardım paketinin hacminin toplam 14 milyar 200 milyon euro olduğunu belirterek 2021 ve 2027 yılları için varılan anlaşmanın, "Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye olumlu, hoş ve güçlü bir mesaj olacağını söyledi.

Batı Balkan ülkelerine aktarılacak olan fonun bölge ekonomisine destek olacağını ifade den Varhalyi, bu ülkelerdeki altyapı iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve dijitalleşmeye de yatırım yapılacağını ifade etti. Varhalyi, AB'ye aday ülkeler Türkiye, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbıstan'da yaşayan insanların da bu yardımlara ulaşabileceğini ifade etti.

Reform adımlarına destek

Mali paketle ilgili görüşmelere katılan AB Dönem Başkanı Portekiz'in AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ana Paula Zacarias, bu ülkelerdeki ekonomik, siyasi, kurumsal, sosyal reformların da desteklenmek istendiğini vurguladı.