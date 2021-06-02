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AB'den Türkiye'ye reform yardımı

02.06.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi AB adayı ülkeye 2027 yılına kadar toplam 14 milyar 200 milyon euroluk katılım öncesi mali yardım paketi üzerinde anlaşma sağladı.

AB'den Türkiye'ye reform yardımı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB kurumlarının Türkiye ile birlikte AB adayı yedi ülkeye katılım öncesi destek amacıyla oluşturulan mali yardım paketini kabul etti.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhalyi, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yardım paketinin hacminin toplam 14 milyar 200 milyon euro olduğunu belirterek 2021 ve 2027 yılları için varılan anlaşmanın, "Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye olumlu, hoş ve güçlü bir mesaj olacağını söyledi.

Batı Balkan ülkelerine aktarılacak olan fonun bölge ekonomisine destek olacağını ifade den Varhalyi, bu ülkelerdeki altyapı iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve dijitalleşmeye de yatırım yapılacağını ifade etti. Varhalyi, AB'ye aday ülkeler Türkiye, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbıstan'da yaşayan insanların da bu yardımlara ulaşabileceğini ifade etti.

Reform adımlarına destek

Mali paketle ilgili görüşmelere katılan AB Dönem Başkanı Portekiz'in AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ana Paula Zacarias, bu ülkelerdeki ekonomik, siyasi, kurumsal, sosyal reformların da desteklenmek istendiğini vurguladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da mali yardımın reform çabaları için kullanılması gerektiğine dikkat çekilerek özellikle Türkiye'de hukuk devleti ilkesi gibi sorunlu alanlada AB standartlarıyla uyum sağlanması gerektiği vurgulandı.

AB'nin bu mali yardım planının Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nde de onaylanlanması gerekiyor.

AB ve Türkiye arasındaki müzakereler

Türkiye ile AB arasında 2005 yılında başlatılan üyelik görüşmeleri, son yıllarda yaşanan siyasi ve diplomatik krizler nedeniyle durma noktasına gelmiş durumda. Türkiye ve AB arasında yürütülen katılım müzakereleri teorik olarak 35 fasıl üzerinde yürütülüyor ve geçen 16 yılda katılım müzakerelerinde 16 fasıl müzakereye açılırken bunlardan sadece bir tanesi geçici olarak kapatıldı.

AFP,dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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