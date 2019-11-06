AB'den Türkiye'ye Sahil Güvenlik Yardımı

Avrupa Birliği (AB), göçmen akınını önleme amacıyla Türkiye’ye sahil güvenliğini güçlendirmede kullanılmak üzere 50 milyon Euro’luk bir fon vermeye hazır olduğunu açıkladı. Karar, Avrupa’ya sığınmak üzere Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmenlerin sayısının son dönemlerde artmasının ardından alındı.

AB Genişleme Politikalarından Sorumlu Genel Director Yardımcısı Maciej Popowski, bu fonun bir kısmının “Türkiye’nin sahil güvenlik biriminin arama ve kurtarma faaliyetleri kapasitesini arttırmada”, kalan kısmının ise Türkiye’deki göçmenlerin topluma dahil edilebilmesi için yapılan çalışmalarla göçmen gözaltı merkezlerindeki koşulların iyileştirilmesinde kullanılacağını belirtti.

AB Milletvekillerine bilgi veren Popowski, Türk yetkililerin AB Göçmen Komisyonu Başkanı Dimitris Avramopoulos’la Ankara’da, Ekim ayının başında yapılan görüşme sırasında doğrudan mali destek talep ettiğini söyledi.

Öte yandan Popowski, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyonun mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi ve AB’nin göçmenleri kaçtıkları bölgeye geri gönderme ya da Türkiye’ye herhangi bir askeri faaliyet için fon sağlama niyetinde olmadığına vurgu yaptı.

Sözkonusu mali desteğin, Türkiye’nin AB’ye katılabilmesi için yapılan hazırlıklara ayrılan bütçeden ve ‘barış ve istikrar’ çalışmalarında kullanılan ayrı bir fondan sağlanacağı aktarıldı.

AB, üyelik süreci duraksamaya giren Türkiye’ye, Suriye’deki savaştan kaçarak ülkeye sığınan göçmenlerin Avrupa’ya geçişini önlemesi için 6 milyar Avro’nun üzerinde bir bütçe ayırma kararını 2015 yılında almıştı.

