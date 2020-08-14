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AB’den Türkiye'ye "tansiyonu düşürme" çağrısı

14.08.2020 23:19 | Son Güncelleme

AB’ye üye 27 ülkenin dışişleri bakanları, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma mesajı verirken, Türkiye'ye tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

AB’den Türkiye'ye "tansiyonu düşürme" çağrısı

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülke dışişleri bakanlarının toplantısında, Doğu Akdeniz’deki yetki alanları konusunda Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diyalog mesajı verdi.

Video konferans yöntemi ile yapılan toplantı sonrasındaki yazılı açıklamada, bakanların Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, AB üyesi devletlerin egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son faaliyetlerinin soruna çözüm getirmeyeceğine işaret edilerek, tam aksine "uzlaşmazlık ve güvensizlik” yarattığı belirtildi. Bu faaliyetlerin "tehlikeli olaylara" yol açma riskinin bulunduğu ifade edilerek, Türkiye'ye derhal tansiyonu düşürmesinin önemi vurgulandı.

Türkiye ile ilişkilerin önemine de vurgu yapılan açıklamada, diyalog çağrısı yinelendi.

Ayrıca Doğu Akdeniz konusunun Ağustos ayı sonunda yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı ifade edildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, AB’nin Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, Türkiye'ye tansiyonun düşürülmesi ve diyalogun başlatılması çağrısı yaptı.

Borrell, Birliğe üye ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının "iyi ve yapıcı" geçtiğini dile getirdi. Söz konusu toplantı, aralarında Belarus’taki gelişmeler ve Türkiye-Yunanistan gerginliğinin de bulunduğu bazı önemli konuların değerlendirilmesi amacıyla, tatilini yarıda kesen Josep Borrell’in çağrısı sonucu organize edilmişti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn’un da, dışişleri bakanları toplantısında, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirdiği ve şu an yaşanan olumsuz döngünün hemen son bulması gerektiğini ifade ettiği bildirildi. Asselborn’un, bölgede yaşanan gerginliğin azalması için asıl sorumluluğun Türkiye’de olduğunu belirttiği ve Türkiye’nin durumu daha da kötüleştirecek tüm faaliyetlerinden vazgeçmesini bekliyoruz" dediği aktarıldı.

Doğu Akdeniz'de gerginlik

Türkiye ve Yunanistan arasında, deniz yetki alanlarının belirsizliği nedeniyle bir süredir anlaşmazlık yaşanıyor. Yunanistan ve Avrupa Birliği, Türkiye’nin bölgedeki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirirken Türkiye, Akdeniz’de kendi münhasır ekonomik bölgesinde sismik araştırma yaptığı görüşünü savunuyor.

Türkiye’yi daha önce de bu faaliyetlerini durdurması konusunda uyaran Brüksel, aksi takdirde yaptırımlar uygulanabileceğini bildirmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile yaptığı telefon görüşmelerinde, yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu dile getirdiği belirtiliyor.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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