AB’den Türkiye’ye Temkinli Yaklaşım

Avrupa Birliği liderleri zirvesinden Türkiye’yle ticaret ilişkilerini geliştirme kararı çıkarken, Ankara’ya Doğu Akdeniz’de tartışmalı doğalgaz arama faaliyetlerine yeniden başlaması durumunda yaptırımlara maruz kalacağı uyarısı yapıldı.

AB liderlerinin ortak açıklamasında ‘‘Türkiye’ye yeni provokasyonlardan ve uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlerden kaçınması çağrısı yapıyoruz’’ denildi ve Türkiye’yle ilgili ek kararın Haziran ayında yapılacak değerlendirmenin ardından verileceği bildirildi. AB Aralık ayında da Türkiye'ye, yaptırımlar konusunda Mart ayına kadar süre tanımıştı.

AB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetlerinden geri adım atmasının karşılığında Ankara ile daha kapsamlı bir gümrük birliği anlaşmasının da sinyalini verdi.

Açıklamada AB liderleri, birliğin uzmanlarının Gümrük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesi üzerinde çalışabileceklerini bildirdi.

Böylece 1990’larda yapılan Gümrük Birliği Anlaşması hizmet, tarım ürünleri ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde genişletilebilir.