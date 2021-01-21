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AB'den Türkiye'ye uyarı: Somut adımlar bekliyoruz

21.01.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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AB'den Türkiye'ye uyarı: Somut adımlar bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun AB yetkilileriyle temasları öncesinde Brüksel'den "sözlere değil, somut adımlara önem veriyoruz" açıklaması geldi.

Çavuşoğlu Borrell ve Michel ile bir araya gelecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerin yeniden rayına oturtulması ve pozitif gündem yaratılması hedefleri doğrultusunda temaslarda bulunmak üzere Brüksel'de. Çavuşoğlu Perşembe günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile, Cuma günü de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.

Temaslar öncesinde bir açıklama yapan Borrell'in sözcüsü Peter Stano, "AB ve üye ülkeler olarak bizim için en önemlisi, bu niyet ve beyanların uygulamaya dökülmesi, hayata geçirilmesidir" dedi. Stano, "Beyanlar iyidir ama daha iyisi somut olgular ve eylemlerdir" ifadesini kullandı.

Asselborn: Çıkarlarımızı korumakta kararlıyız

AB'nin kıdemli isimlerinden Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da AFP'ye yaptığı açıklamada AB'nin "kendi çıkarlarını ve üyelerinin çıkarlarını savunmaya kararlı olduğu" vurgusu yaptı. "Hiç kimsenin olan bitenleri unutmaya, birşey olmamış gibi yapmaya niyeti yok" diyen Asselborn, AB'nin yaptırımları sertleştirmemesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "kalıcı bir yumuşama"ya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, "Ancak başka seçenek bırakılmazsa hazır olduğumuzu da tüm açıklığıyla göstermeliyiz" dedi.

AFP'ye konuşan AB diplomatları, "Türkiye'de ekonomide baş gösteren ciddi sorunlar ve ABD'de Erdoğan'ın müttefiki Donald Trump'ın Başkanlıktan ayrılmasının", Erdoğan'ın uzlaşmacı tavrında rol oynadığı görüşünde. Üst düzey bir diplomat, "Türkler hasarı telafi etmeye çalışıyor. Ama Avrupalılar bu tavrın samimi ve kalıcı olup olmadığını görmek için bekliyor" diye konuştu.

Mart'a kadar süre verilmişti

10-11 Aralık'taki AB liderler zirvesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri nedeniyle mevcut yaptırım listesinin genişletilmesi kararlaştırılmış, yaptırımların kapsamının genişletilmesi konusunda karar ise Mart ayına bırakılmıştı. Türkiye ile ilişkilerin ve Ankara'ya karşı atılabilecek adımların değerlendirilmesi için Josep Borrell'in Mart ayına kadar kapsamlı bir rapor hazırlaması ve raporun Mart ayındaki AB liderler zirvesinde masaya yatırılarak Türkiye konusunda karara varılması öngörülmüştü.

Ancak Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili kişi ve kuruluşları kapsayan mevcut listeye eklemelerin ne zaman yapılacağı ya da yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. AB, Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) iki yöneticisini yaptırım listesine dahil etmişti. AFP ajansına konuşan ve ismi verilmeyen bir AB diplomatı, önümüzdeki hafta düzenlenecek AB dışişleri bakanları toplantısında isimler üzerinde geçici bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi günü Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmiş, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptırımlarla ilgili bir soru üzerine "yaptırımlara değil, pozitif gündeme odaklanmak istedikleri" mesajı vermişti.

AFP/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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