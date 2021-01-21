AB'den Türkiye'ye uyarı: Somut adımlar bekliyoruz

Çavuşoğlu Borrell ve Michel ile bir araya gelecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerin yeniden rayına oturtulması ve pozitif gündem yaratılması hedefleri doğrultusunda temaslarda bulunmak üzere Brüksel'de. Çavuşoğlu Perşembe günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile, Cuma günü de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.

Temaslar öncesinde bir açıklama yapan Borrell'in sözcüsü Peter Stano, "AB ve üye ülkeler olarak bizim için en önemlisi, bu niyet ve beyanların uygulamaya dökülmesi, hayata geçirilmesidir" dedi. Stano, "Beyanlar iyidir ama daha iyisi somut olgular ve eylemlerdir" ifadesini kullandı.

Asselborn: Çıkarlarımızı korumakta kararlıyız

AB'nin kıdemli isimlerinden Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da AFP'ye yaptığı açıklamada AB'nin "kendi çıkarlarını ve üyelerinin çıkarlarını savunmaya kararlı olduğu" vurgusu yaptı. "Hiç kimsenin olan bitenleri unutmaya, birşey olmamış gibi yapmaya niyeti yok" diyen Asselborn, AB'nin yaptırımları sertleştirmemesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "kalıcı bir yumuşama"ya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, "Ancak başka seçenek bırakılmazsa hazır olduğumuzu da tüm açıklığıyla göstermeliyiz" dedi.