AB'den Türkiye'ye vergi bilgilerinin paylaşımı konusunda ek süre

AB haziran sonuna kadar, altı AB ülkesindeki Türk vatandaşlarının vergi bilgilerinin otomatikman paylaşılmasını istiyor.Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, Türkiye’yi şu an için vergi cenneti olarak değerlendirilen ülkelerin bulunduğu kara listeye almama kararı aldı. Bakanlar vergi kaçakçılığı ile mücadele yükümlülüklerini yerine getirmesi ve vergi konusunda şeffaflık sağlanması için Türkiye’ye ek süre tanıdı. Konu en çok Avrupa'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergi bilgilerinin paylaşımıyla ilgili.

AB dönem başkanlığını elinde bulunduran Portekiz’in Maliye Bakanı Joao Leao, Türkiye'nin şu anda, vergi kaçırma ile mücadele etmeyi amaçlayan kara listeye alınmayacağını söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Leao, "Türkiye ile vergi konularında iş birliğinde ilerleme kaydedildi" dedi.

Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) diplomatlardan elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, istenilen verileri AB ülkelerine iletmesi için Ankara’ya haziran ve eylül olmak üzere iki yeni tarih verildiği kaydedildi. Habere göre, Türkiye haziran sonuna kadar istenilen verileri AB ile paylaşmazsa ekim ayında yapılacak güncellemede kara listeye alınabilecek. Bu durumda Türkiye’ye aktarılan AB fonlarında kesinti yapılabilecek.