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  4. AB’den Türkiye'ye: Yaptırım değil diyalog gerekli

AB’den Türkiye'ye: Yaptırım değil diyalog gerekli

31.08.2020 14:37 | Son Güncelleme

Türkiye’yle diyalog çağrısında bulunan Brüksel, Ankara’ya da Doğu Akdeniz’de tek taraflı adımlar atmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Komisyon, yaptırımların hâlâ masada olduğu mesajını verdi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerginlik nedeniyle Ankara ile diyalog çağrısında bulundu.

Pazartesi günü açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Sözcüsü, Ankara'dan bölgede tek taraflı adımlar atmaktan imtina etmesini istedi. Sözcü, diyaloğun sonuç vermemesi ihtimaline karşı ise AB'nin halihazırda Türkiye'ye yaptırım uygulama yönünde harekete geçmiş bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin bölgedeki gerginliğe barışçıl bir çözüm bulmasını umduklarını beklediklerini aktaran Komisyon Sözcüsü, Türkiye'nin izlediği faaliyetlerin AB'nin tamamını endişelendirdiğini de söyledi.

AB'nin yaptırım mesajı

AB'ye üye 27 ülkenin dışişleri bakanı geçen hafta bir araya gelerek bölgede Türkiye'yle yaşanan gerginliği görüşmüştü. Görüşmenin ardından Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülememesi halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği mesajı verilmişti.

DW'ye konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Birliğin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söylemişti.

Daha fazlası için: Yunanistan yaptırım mesajından memnun

AB ve Türkiye arasındaki pazarlıklar

Reuters haber ajansına ismini vermeden açıklama yapan üst düzey bir Avrupalı diplomat ise "Ankara'nın ciddi biçimde diyaloğa girmesini sağlamak için Türkiye'ye karşı sopa (yaptırımlar) kadar havuç da verilecek. Bu havuç, yeni bir gümrük birliği için ilerleme ve mülteci programı için daha fazla para biçiminde de olabilir" dedi.

Reuters/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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