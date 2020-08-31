AB’den Türkiye'ye: Yaptırım değil diyalog gerekli

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AB ve Türkiye arasındaki pazarlıklar

Reuters haber ajansına ismini vermeden açıklama yapan üst düzey bir Avrupalı diplomat ise "Ankara'nın ciddi biçimde diyaloğa girmesini sağlamak için Türkiye'ye karşı sopa (yaptırımlar) kadar havuç da verilecek. Bu havuç, yeni bir gümrük birliği için ilerleme ve mülteci programı için daha fazla para biçiminde de olabilir" dedi.

Reuters/BÜ,HS

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