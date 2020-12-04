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AB'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

04.12.2020 13:15 | Son Güncelleme:
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AB'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'den şimdiye kadar olumlu bir yanıt gelmediğine dikkat çekerek AB liderler zirvesinde Türkiye'den yaptırım kararı çıkabileceği uyarısında bulundu.

10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesi açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Ekim ayında sorunları gidermek ve ilişkileri iyileştirmek için Doğu Akdeniz sorunu konusunda Ankara'ya el uzattığını belirtti. Michel ancak bu olumlu teklifin Ankara'nın provokasyonlarına son vermesi karşılığında yapıldığına dikkat çekti.

O zamandan bu yana olumlu bir gelişme yaşanmadığına ve Türkiye'nin tek taraflı davranmaya ve düşmanca söylemler kullanmaya devam ettiğini söyleyen Michel, bu nedenle önümüzdeki hafta düzenlenecek AB liderler zirvesinde Türkiye'nin tutumuna karşı nasıl bir tepki verileceğinin görüşüleceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunan karasularında doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Michel, "Artık bu kedi-fare oyununa bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Michel sözlerini "Elimizdeki tüm imkanları kullanmaya hazırız" şeklinde sürdürdü.

Ekim ayındaki zirveden çıkan karar

Ekim ayındaki AB liderler zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri görüşülmüş, ancak Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebi kabul edilmemişti.

Liderlerin ortak açıklamasında Ankara'ya "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması" halinde AB ile daha yakın bağlar ve daha iyi ticari ilişkiler kurulabileceği mesajı verilmiş, Türkiye'nin faaliyetlerini sürdürmesi durumunda ise Aralık ayındaki zirvede yaptırımların gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.

Ancak Türkiye, zirve sonrası Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerini sürdürdü. Bu süre içinde Kıbrıs'ta Yeşil Bölge içinde yer alan Kapalı Maraş'ın açılması da tepkilere neden oldu. Türkiye'nin Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki askeri girişimleri de eleştirilere neden oluyor.

Avrupa Parlamentosu da geçtiğimiz günlerde bir karar tasarısı kabul ederek AB ülkelerinden Kapalı Maraş'ın açılması ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talebinde bulundu.

dpa,AFP/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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