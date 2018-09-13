HABER

AB'den Ukrayna kriziyle ilgili yaptırımlara uzatma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 10:07 | Son Güncelleme

AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden 155 kişi ve 44 kuruluşa yönelik yaptırım kararını 6 ay uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişi ve kurumlara yönelik yaptırım kararını 6 ay uzattı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını hedef alanlara karşı uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin 15 Mart 2019'a kadar devam edeceği bildirildi.

Mal varlıklarının dondurulması ve seyahat kısıtlamalarını içeren önlemler 155 kişi ve 44 kuruluşu kapsıyor.

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
Yer: Diyarbakır Lice! Polisleri şaşırtan görüntü... Uyuşturucuyu böyle gömmüşler!Yer: Diyarbakır Lice! Polisleri şaşırtan görüntü... Uyuşturucuyu böyle gömmüşler!
İçişleri Bakanlığı tarafından Göç Kurulu oluşturuldu!İçişleri Bakanlığı tarafından Göç Kurulu oluşturuldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Ukrayna yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de amatör balıkçının oltasına iğneli vatoz takıldı

Kocaeli'de amatör balıkçının oltasına iğneli vatoz takıldı

Gece yarısı kritik karar! Bakan Çavuşoğlu atama kararını telefonda açıkladı

Gece yarısı kritik karar! Bakan Çavuşoğlu atama kararını telefonda açıkladı

Yer: Diyarbakır Lice! Polisleri şaşırtan görüntü... Uyuşturucuyu böyle gömmüşler!

Yer: Diyarbakır Lice! Polisleri şaşırtan görüntü... Uyuşturucuyu böyle gömmüşler!

İçişleri Bakanlığı tarafından Göç Kurulu oluşturuldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından Göç Kurulu oluşturuldu!

İstanbul Sarıyer'de DHKP-C operasyonu! Çatışma çıktı

İstanbul Sarıyer'de DHKP-C operasyonu! Çatışma çıktı

Bakanlık, 'Marmara'yı terk edecek' demişti! 'Gizemli gemi' bakın nereye demirledi

Bakanlık, 'Marmara'yı terk edecek' demişti! 'Gizemli gemi' bakın nereye demirledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.