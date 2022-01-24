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AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk yardım

24.01.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna’ya 1 milyar 200 milyon euroluk yardım paketi hazırladıklarını açıkladı.

AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk yardım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya mali destek paketi hazırladıklarını açıkladı. Brüksel'de basın mensuplarına bir açıklama yapan Ursula von der Leyen "Komisyon, 1,2 milyar euroluk yeni bir makro finansal destek paketi teklif ediyor" dedi.

Ekonomik paketin hem kredi hem de hibeleri içerdiğini söyleyen Von der Leyen "Bu paket Ukrayna'ya (Rusya ile) çatışma nedeniyle artan finansman ihtiyaçlarını hızlıca sağlamasında yardımcı olacak" diye konuştu.

Von der Leyen Avrupa Birliği ülkelerinden paketi "bir an evvel" onaylamalarını beklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın bugün Brüksel'deki toplantısında başlıca gündem Ukrayna krizi. Zirvede işgal halinde uygulanacak yaptırımların taslağının da görüşülmesi bekleniyor.

Reuters / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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