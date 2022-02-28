AB'den Ukrayna'ya 500 Milyon Euro Silah Yardımı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Ukrayna ordusuna 500 milyon Euro silah ve mühimat yardımı yapılması üzerinde anlaştı. AB'li bakanlar aynı zamanda, yeni haftanın ilk gününden itibaren Rus Merkez Bankası'nın rezervlerini donduran ve uluslararası işlemlerinin bloke edilmesini içeren yaptırım paketi üzerinde de uzlaşmaya vardı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, G7 ve AB olarak Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar ve Ukrayna hükümetine yapılacak yardımlar konusunda uzlaştı.

Borrell, AB dışişleri bakanlarının Ukrayna ordusuna, özellikle 450 milyon Euroluk silah ve 50 milyonluk teçhizat teslimatını finanse ederek benzeri görülmemiş bir yardım göndermeyi kabul ettiğini açıkladı. AB Yüksek Temsilcisi, "Ukrayna ordusuna 450 milyon Euro değerinde silah ve 50 milyon değerinde koruyucu ekipman ve yakıt sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Bütün bunlar Barış Tesisi ve Hükümetlerarası fonlarımız tarafından karşılanacak. Tarihte ilk kez bunu yapacağız" dedi.

Josep Borrell, bazı AB üyesi devletlerin, Ukrayna ordusuna savaş uçakları tedarik etmeye hazır olduklarını, AB'nin Kiev'e söz verdiği askeri yardımın savaş uçaklarının teslimatını da içerebileceğini bildirdi. Borrell, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kouleba, ülkesinin uçağa ihtiyacı olduğunu söyledi. Bazı üye ülkelerde bu tür uçaklar var ve onlara savaş için gerekli diğer silahlarla beraber bu uçakları da sağlayacağız" dedi.

AB diplomasi şeflerinin buluşmasından önce, Kuleba ile birlikte G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına da katılan Borrell, G7 yetkileriyle uzlaşarak Rusya Merkez Bankası'nın işlemlerini engelleme konusunda anlaştıklarını açıkladı. Borrell, alınan yaptırım kararlarının Pazartesi sabahı piyasaların açılmasıyla birlikte uygulamaya gireceğini belirtti. Borrell, "Rus merkez bankasının rezervinin yarısından fazlası G7 ülkelerinin bankalarına yerleştirilmiş durumda. Böylece Merkez bankasının rezervlerinin yarısından fazlasını dondurabileceğiz" dedi.

Merkez bankası rezervlerinin yarısına engel

Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini dondurarak, Moskova'nın bunu Ukrayna'daki çatışmayı finanse etmek için kullanmasını engellemek ve Batı yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkisini artırmayı hedefliyor.

"Neden sadece yüzde 50'sini bloke ediyorsunuz?" sorusuna Borrell, "Merkez Bankası'nın Moskova'da veya Çin'de bulunan rezervlerini bloke edemeyiz. Geçtiğimiz yıl Rusya rezervlerini dolar bazında azaltarak, ruble, yuan veya altına yönelerek bugünkü duruma hazırlandı. Ancak hala G7 ülkelerinde Rus merkez banasının rezervlerinin yarısı var. Biz de bunları bloke ediyoruz. Sabah piyasalar açıldığında bunun etkisini göreceksiniz" diye konuştu.

Rus Merkez Bankası'nın dolar, euro ve yuan cinsinden varlıkların yanı sıra altın rezervlerini de içeren toplam rezervlerinin yaklaşık 460 milyar dolar tutarında olduğu tahmin ediliyor.

Banka listesi henüz net değil

Bir Ukraynalı gazetecinin bazı Rus bankalarının uluslararası bankacılık sistemi Swift'ten çıkarılması hakkında, "Neden hala bekliyorsunuz, neden tüm bankalar değil? Daha çok insanın ölmesi mi gerekiyor?" sorusu üzerine Borrell, "Çok karmaşık uluslararası bir bankacılık sistemi olduğunu, insnaların minimum bankacılık ihtiyaçlarını kullanabilmeleri, ailelerine para gönderebilme gibi yolları kapatmamak gerektiğini" dile getirdi. Borrell, bu bankaların ismi üzerinde hala bir uzlaşma olmadığının işaretini de vererek, tam listenin Pazartesi günü belli olacağını kaydetti.

Putin'in "Nükleer caydırıcı silahları yüksek alarma geçirme" açıklamasını da değerlendiren Borrell, "Sadece nükleer silahları kullanma ihtimalini dile getirmek bile korkunç bir sorumluluk. Birinin bu tarz bir şey söyleyebileceğini tahmin etmek bile güç. Ama söylendi. AB, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek" diye yanıtladı.

Russia Today ve Sputnik'in Avrupa'da yasaklanması kararının nasıl uygulanacağı sorusunu da yanıtlayan Borrell, "Dezenformasyon yayan bu medyaları AB içinde durdurmak için teknik olanaklara sahibiz" dedi.

