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AB'den Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık "Marshall" Yardımı

06.05.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği, savaşın tümüyle yerle bir ettiği Ukrayna'nın yeniden inşa edilebilmesi için düzenlediği bağış konferansında, 6 milyar dolardan fazla yardım sözü verdi

AB'den Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık "Marshall" Yardımı

Avrupa Birliği, savaşın tümüyle yerle bir ettiği Ukrayna'nın yeniden inşa edilebilmesi için düzenlediği bağış konferansında, 6 milyar dolardan fazla yardım sözü verdi.

Ukrayna krizinde en ön planda rol üstlenen Polonya ve İsveç'in girişimiyle Perşembe günü Varşova'da düzenlenen bağış konferansında, savaşla yerle bir olan Ukrayna'nın, ayağa kaldırılması için yapılacak yardımlar konuşuldu. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Bu para Ukrayna'yı ve ona yardım eden herkesi desteklemek için kullanılacak" dedi.

Konferansta, AB yönetimi ve üye ülkeler tek tek yapacakları yardımları açıkladı. ABD yönetiminin Kongre'den istediği 30 milyar dolarlık yardımın gölgesinde yapılan toplantıda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel tarafından bugüne kadar yapılan 4 milyar euro'luk ekonomik ve insani yardıma ek olarak 200 milyon euro daha vereceklerini açıkladı. Fransa, 300 milyon dolar daha yardımda bulunarak savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaptıkları mali, ekonomik ve insani yardımı 2 milyar dolara çıkardı.

Toplantı sonunda Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna'ya bağış taahhütlerinin 6 milyar doları aştığını duyurdu. Morawiecki, "Bu para Ukrayna ve Ukrayna'ya yardım eden herkes için kullanılacak" dedi. Geçtiğimiz ay AB Komisyonu ve Kanada'nın ortak düzenlediği bağış konferansında da 9,1 milyar euro toplanmıştı.

Yolsuzluklar vurgusu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın ihtiyaçlarının hem kısa hem de uzun vadede çok büyük olduğunu dile getirerek "Ukrayna'nın yeniden inşası için yüz milyarlarca euro gerekecek" dedi.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya yardım koşullarını, "Ukrayna, ekonomisindeki mevcut zayıflıkları ele almalı ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin temellerini atmalı" sözleriyle açıkladı. Von der Leyen, savaş öncesi ülkeyi kemiren yolsuzluklara atıfta bulunarak "Avrupa fonlarının gerçekten Ukrayna halkının yararına ve AB kurallarına uygun olarak harcanacağını garanti edebilecek kilometre taşları ve hedefler sistemi oluşturulmalıdır" diye konuştu.

Toplantıya video mesajıyla katılan AB dönem başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Nüfusun ihtiyaçları ve ülkenin ekonomik durumu, uluslararası toplumun sivil altyapının yıkımına yanıt olarak yeni bir çaba göstermesini gerektiriyor. Maalesef devam etmesi muhtemel olan ve henüz tüm dramatik sonuçlarını görmediğimiz bir çatışma bağlamında, bu çabayı uzun vadede üstlenmeye hazır olmalıyız" diye konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya’yla, de gelecek için anlaşma yapmasına yardımcı olacak küresel bir kitle fonlaması platformunun başlatıldığını duyurdu. "Sadece birlikte savaşı durdurma ve Rusya'nın yıktığını yeniden inşa etme potansiyeline sahibiz" dedi.

"Rus varlıkları Ukrayna'ya tahsis edilsin"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de "Avrupa Marshall Planı’nın" oluşturulması gerektiğini belirterek "Dayanışma çabalarının insani yardım, kısa vadeli likidite ihtiyaçları ve Ukrayna'nın yeniden inşası olmak üzere üç kilit alana odaklanacağını" söyledi. Michel, yaptırımlar çerçevesinde AB'nin el koyduğu Rus malvarlıklarının, Ukrayna'nın yeniden canlandırılması için kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi. ABD ve Kanada'nın da talepte bulunduğu bu konuda Konsey’in hukuk departmanının çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Zelenski'den yeniden AB'ye üyelik çağrısı

Polonya ve İsveç'in Avrupa Birliği'nin katılımıyla düzenlediği konferansa, video bağlantısı aracılığıyla hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna'ya derhal AB adaylık statüsü verilmesi" çağrısında bulundu. Zelenski, "Ukrayna'nın AB üyeliği sadece bir vaat veya bir ihtimal değil, mutlak gerçeklik olmalıdır" dedi. AB'den "Modern bir Marshall planı beklediklerini de kaydeden Zelenski, "Medeni ortaklarımızı, ülkenin yeniden yapılanmasını desteklemek için bölgeleri, şehirleri ve endüstrileri himayeleri altına almaya çağırıyorum" dedi.

Zelenski, Konferans'tan hemen önce de Twitter hesabından "Ülkenin Rusya'ya karşı savaşı kazanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir çevrimiçi kitle fonlaması platformu olan United 24'ün" duyurusunu yaptı. Twitter'dan İngilizce yayınladığı videoda Zelenski, "Tek bir tıkla, savunucularımıza yardım etmek, sivillerimizi kurtarmak ve Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için fon bağışlayabilirsiniz. Bütün fonlar, Ukrayna Ulusal Bankası'na aktarılacak ve ilgili bakanlıklara tahsis edilecek" dedi. Fonların dağıtım detaylarının, şeffaflık adına, "24 saatte bir" yayınlanacağını da sözlerine ekledi.

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