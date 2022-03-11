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AB'den Ukrayna'ya Silah Alımı İçin 1 Milyar Euro

11.03.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus işgaline direnen Ukrayna'ya silah alabilmesi için öngörülen 500 milyon Euro'luk yardımı iki katına çıkararak AB'nin, Ukrayna'ya silah alabilmesi için 1 milyar Euro finansal destek vereceğini açıkladı

AB'den Ukrayna'ya Silah Alımı İçin 1 Milyar Euro

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus işgaline direnen Ukrayna'ya silah alabilmesi için öngörülen 500 milyon Euro'luk yardımı iki katına çıkararak AB'nin, Ukrayna'ya silah alabilmesi için 1 milyar Euro finansal destek vereceğini açıkladı.

Paris yakınlarındaki Versailles Sarayı'nda düzenlenen AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ikinci günü, ağırlıklı olarak finansal yardım, ambargo ve enerji başta olmak üzere Avrupa ekonomisinin bağımsızlığı gündemiyle devam ediyor.

Sabah saat 02.30'a kadar devam eden ilk günkü görüşmelerde AB liderleri, Ukrayna'nın AB'ye "hızlı üyelik" talebiyle, "Rusya'ya petrol ambargosu " konuları üzerinde bir uzlaşma sağlayamadı. Polonya'nın liderliğini yaptığı 10'a yakın Doğu ve Orta Avrupa ülkesi, Ukrayna'nın adaylığının tanınması sürecinin hızlandırılmasını istedi. Ancak bu öneri, zirvede kabul görmedi.
Zirvenin ilk gününe ilişkin yayımlanan sonuç bildirgesinde, Ukrayna'nın adaylığı konusu, "Avrupa yolculuğuna devam eden Ukrayna'yı desteklemek için gecikmeden, bağlarımızı daha da güçlendirecek ve ortaklığımızı derinleştireceğiz. Ukrayna, Avrupa ailemizin bir parçasıdır" ifadesine yer verildi.

Polonya, Litvanya, Slovakya ve Slovenya liderleri karardan duyduğu "hayal kırıklığını" dile getirdi. Slovenya Başbakanı Janez Jansa, karara "Ukraynalıların hayatları için savaştığını ve güçlü bir siyasi mesajı hak ettiğini düşünenlerle hala prosedürü tartışanlar arasında görüş ayrılığı olduğu kesin" ifadesiyle tepki gösterdi.

Ekonomi ve AB'nin yeniden yapılandırılması

"Avrupa'nın yeni yatırım ve büyüme modellerinin" tartışılacağı zirvenin ikinci gün oturumuna, 27 AB lideri ve AB yöneticilerinin yanısıra, Avrupa Merkez Bankası (BCE) Başkanı Christine Lagarde, Eurogroup Başkanı Pascal Donohoe ve Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer de katıldı.

Zirve girişinde açıklama yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya silah sağlamak için Avrupa fonlarının ikiye katlanacağını açıkladı. Borrell, toplantıda daha önce öngörülen 500 milyon Euro'yu 1 milyar Euro'ya çıkarılmasını önereceğini belirtti. Borrel "Liderlerin bu artışı destekleyeceğinden eminim" dedi.

Liderler, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Rus gazına bağımlılığı 3'te 2 oranında azaltmayı kapsayan geniş bir eylem planının yanı sıra, sosyal patlamalara yol açabilecek artan petrol ve gaz fiyatlarının, AB ekonomisine etkisinin azaltılması, alternatif enerji kaynakları gibi konularda da yeni stratejileri tartışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya Ukrayna
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