AB'den Ukrayna'ya "tereddütsüz destek"

Avrupa Birliği Rus birliklerinin Ukrayna sınırındaki hareketliliği nedeniyle endişeli olduklarını açıkladı.Rusya ile Ukrayna arasında sınırdaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden başlayan gerginlik hafta sonunda Doğu Ukrayna'da beş yaşında bir çocuğun ölmesiyle daha da tırmandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov konuyla ilgili "Bütün bunlar çözülmemiş durumun acı bir sonucudur. Daha da fazlası, sınırda artan tansiyonun neticesidir" dedi ve ekledi: "Her defasında bir insan öldüğünde, ve özellikle de bu bir çocuksa, bu bir trajedidir."

Hafta sonu meydana gelen olayla ilgili Rus ayrılıkçılar ve Ukrayna tarafı birbirlerini suçluyor.

Rus ayrılıkçılar Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki bir köye drone ile patlayıcı atıldığını ve bu esnada çocuğun yaşamını yitirdiğini, 60 yaşındaki büyük annesinin de ciddi şekilde yaralandığını söylüyor. Yerel basına göre ise çocuk binaya yerleştirilen mayının patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

AB’den açıklama ve destek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Ukrayna'ya "tereddütsüz destek" ifade ederken Rus birliklerinin Ukrayna sınırındaki hareketliliği nedeniyle endişeli olduklarını aktardı.