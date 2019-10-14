AB'den Üye Ülkelere: 'Türkiye'ye Silah Satışını Durdurun'

Avrupa Birliği ülkeleri, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle üye ülkelere Türkiye’ye silah satışının askıya alınması çağrısı yaptı. Geçen yıl Türkiye’nin en büyük silah tedarikçisi konumundaki İtalya’nın yanı sıra İspanya, Çek Cumhuriyeti de Almanya ve Fransa’nın ardından Türkiye’ye silah satışını durdurdu.

Bununla birlikte Avrupa Birliği Türkiye’ye resmi bir silah ambargosu uygulanması kararı almadı.

Lüksemburg’da yapılan ve 4 saat süren AB dışişleri bakanları toplantısı sonra konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu operasyonu desteklemediklerini ve silah tedariki sağlamak istemediklerini kaydetti.

AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg’daki toplantısında, Türkiye’ye silah satışıyla ilgili her ülkenin kendi ulusal pozisyonuna bağlı kalmaya devam edecekleri belirtildi.

Amerika ve Avrupa’dan gelen yaptırım tehditleri karşısında Türk Lirası yüzde 0,8 oranında düşüş yaşadı. Türkiye’nin Cenevre’deki BM büyükelçisi Sadık Arslan, AB tedbirlerini şaka olarak tanımladı ve Türkiye’nin çok daha iyi sistemlerle yerine koyabilecek sanayi altyapısına sahip olduğunu söyledi.