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AB'den Venezuela'da itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "Güçlü bir şekilde, güvenlik güçlerine insani yardımın girişine izin verme, itidal gösterme ve şiddete başvurmama çağrısında bulunuyoruz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'da gerginliğin arttığına dikkati çekerek itidal çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, Venezuela'da yaşam koşullarının kötüleştiğini, hükümetin insani yardımı kabul etmemesinin ülkedeki gerginliği artırdığını belirtti.

"Güçlü bir şekilde, güvenlik güçlerine insani yardımın girişine izin verme, itidal gösterme ve şiddete başvurmama çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanan Mogherini, Venezuela'daki "krizin" nedenlerinin siyasi olduğunu kaydetti.

Mogherini, "krizin" sadece siyasi yollardan çözülebileceğinin altını çizerek, AB'nin "şeffaf, güvenilir ve özgür" seçim çağrısını yineledi.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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AB insani yardım itidal Mogherini şiddet Venezuela

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