AB'den Washington'a sert "yaptırım" cevabı

"Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Kuzey Akım 2 boru hattının yapımında yer alan şirketlere yaptırım uygulayabileceği açıklamasına Avrupa Birliği'nden (AB) sert tepki geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Washington'un yaptırım tehdidi altına aldığı Avrupalı şirketlerin, "yasal faaliyetlerde" bulunan firmalar olduğunu ifade etti. Borrell, ABD'nin Avrupa şirketleri ile Avrupa'nın çıkarlarını hedef alan yaptırım tehditlerinin sık sık dile getirilmesinden de "derin bir endişe" duyduğunu ifade etti.

ABD'nin bu tavrını daha önce İran, Küba ve Uluslararası Ceza Mahkemesi konuları ile Kuzey Akım 2'nin yanı sıra TürkAkım boru hattında da ortaya koyduğunu dile getiren Borrell, Avrupa Birliği'nin siyasi görüş ayrılıklarında her zaman diyaloğa açık olduğunu, ancak böyle bir diyaloğun yaptırım tehditleri altında gerçekleşemeyeceğini vurguladı.

"Avrupa siyasetine Avrupa'da karar verilmeli"

Bir ülkenin kendi sınırları dışındaki konularla ilgili yaptırım uygulamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Josep Borrell, "Avrupa siyasetine üçüncü ülkeler tarafından değil, burada Avrupa'da karar verilmeli" dedi.