HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'den Yabancı Devlet Destekli Alıcılara Kısıtlama Planı

AB'den Yabancı Devlet Destekli Alıcılara Kısıtlama Planı

04.05.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB ülkeleri ve yetkilileri, Avrupa şirketlerinin yabancı devlet destekli alıcılarını hedef alan bir Avrupa Komisyonu planıyla ilgili görüşmelere başlayacak

AB'den Yabancı Devlet Destekli Alıcılara Kısıtlama Planı

AB ülkeleri ve yetkilileri, Avrupa şirketlerinin yabancı devlet destekli alıcılarını hedef alan bir Avrupa Komisyonu planıyla ilgili görüşmelere başlayacak.

27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği, devletten mali destek alan Çinli şirketlerin, hisse fiyatları COVID-19 salgını nedeniyle düşen Avrupa firmalarını satın alabileceğinden endişe ediyor.

Öneriyi geçen yıl açıklayan Komisyon, önlemin rekabete zarar veren sübvansiyonları hedef aldığını belirtti.

Tedbir ayrıca, pazar payını büyütmek veya Avrupalı rakiplerin stratejik olarak önemli piyasalara ve kritik altyapıya erişim kazanmasını sağlamak için kullanılan yabancı sübvansiyonları önlemek amacıyla kamu ihalelerindeki teklifleri kapsıyor.

Hem AB ülkeleri hem de milletvekilleri, öneriyi son haline getirmek için yapılacak müzakereler öncesinde izlenecek ortak tutum konusunda dün anlaştı.

Ancak AB ülkeleri, kuralların cirosu 600 milyon Euro (633 milyon dolar) olan AB şirketlerinin devralınması ve 300 milyon Euro'nun üzerindeki satın alma sözleşmeleri için uygulanmasını istiyor.

Komisyon ise yeni kuralların cirosu 500 milyon Euro olan AB şirketlerinin devralınması ve 250 milyon Euro'nun üzerindeki satın alma sözleşmeleri için geçerli olmasını teklif ediyor.

Öte yandan AB milletvekilleri, çıtayı aşağı çekerek kuralların daha fazla satın alma ve kamu ihalesini kapsayacak şekilde düzenlenmesini istiyor.

AB ülkeleri ayrıca, Komisyon’un düzenleme yürürlüğe girmeden önce verilen sübvansiyonları geriye dönük olarak inceleyebileceği süre olan beş yıllık süreyi azaltmak istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya duyurdu! 'Yarın saat 08.00 itibarıyla..'Rusya duyurdu! 'Yarın saat 08.00 itibarıyla..'
Koklamak için bin takla attı! Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktıKoklamak için bin takla attı! Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı
Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

LPG fiyatları için flaş iddia!

LPG fiyatları için flaş iddia!

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

Bayram günü aileyi yıkan haber! Ölümüne sebep oldu

Bayram günü aileyi yıkan haber! Ölümüne sebep oldu

İlginizi Çekebilir

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.