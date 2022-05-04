AB'den Yabancı Devlet Destekli Alıcılara Kısıtlama Planı

AB ülkeleri ve yetkilileri, Avrupa şirketlerinin yabancı devlet destekli alıcılarını hedef alan bir Avrupa Komisyonu planıyla ilgili görüşmelere başlayacak.

27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği, devletten mali destek alan Çinli şirketlerin, hisse fiyatları COVID-19 salgını nedeniyle düşen Avrupa firmalarını satın alabileceğinden endişe ediyor.

Öneriyi geçen yıl açıklayan Komisyon, önlemin rekabete zarar veren sübvansiyonları hedef aldığını belirtti.

Tedbir ayrıca, pazar payını büyütmek veya Avrupalı rakiplerin stratejik olarak önemli piyasalara ve kritik altyapıya erişim kazanmasını sağlamak için kullanılan yabancı sübvansiyonları önlemek amacıyla kamu ihalelerindeki teklifleri kapsıyor.

Hem AB ülkeleri hem de milletvekilleri, öneriyi son haline getirmek için yapılacak müzakereler öncesinde izlenecek ortak tutum konusunda dün anlaştı.

Ancak AB ülkeleri, kuralların cirosu 600 milyon Euro (633 milyon dolar) olan AB şirketlerinin devralınması ve 300 milyon Euro'nun üzerindeki satın alma sözleşmeleri için uygulanmasını istiyor.

Komisyon ise yeni kuralların cirosu 500 milyon Euro olan AB şirketlerinin devralınması ve 250 milyon Euro'nun üzerindeki satın alma sözleşmeleri için geçerli olmasını teklif ediyor.

Öte yandan AB milletvekilleri, çıtayı aşağı çekerek kuralların daha fazla satın alma ve kamu ihalesini kapsayacak şekilde düzenlenmesini istiyor.

AB ülkeleri ayrıca, Komisyon’un düzenleme yürürlüğe girmeden önce verilen sübvansiyonları geriye dönük olarak inceleyebileceği süre olan beş yıllık süreyi azaltmak istiyor.

