AB'den Yemen çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliğince (AB), Yemen'in Haccah vilayetindeki Kushar bölgesinde gerginliğin arttığına işaret edilerek, taraflardan acilen Stockholm Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirilmesini istendi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Haccah vilayetinin Kushar bölgesinde çatışmaların tekrar alevlendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Stockholm Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden üç ay geçtikten sonra bu gelişmeler anlaşmanın uygulanmasının aciliyetine işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

Yemen'deki savaşın son bulması için kapsayıcı siyasi çözümün tek seçenek olduğu belirtilen açıklamada, tüm taraflara Hudeyde'de sağlanan ateşkese uyma çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), dün Yemen'in Haccah vilayetindeki saldırılarda 12'si çocuk, 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzaladı.

Hudeyde'deki ateşkes etkinliğini korurken taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

