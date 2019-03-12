HABER

AB'den Yemen çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 18:56 | Son Güncelleme

AB, Yemen'de çatışmanın arttığına dikkati çekerek, tüm taraflara Stockholm Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliğince (AB), Yemen'in Haccah vilayetindeki Kushar bölgesinde gerginliğin arttığına işaret edilerek, taraflardan acilen Stockholm Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirilmesini istendi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Haccah vilayetinin Kushar bölgesinde çatışmaların tekrar alevlendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Stockholm Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden üç ay geçtikten sonra bu gelişmeler anlaşmanın uygulanmasının aciliyetine işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

Yemen'deki savaşın son bulması için kapsayıcı siyasi çözümün tek seçenek olduğu belirtilen açıklamada, tüm taraflara Hudeyde'de sağlanan ateşkese uyma çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), dün Yemen'in Haccah vilayetindeki saldırılarda 12'si çocuk, 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzaladı.

Hudeyde'deki ateşkes etkinliğini korurken taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Sokak sanatçısına zabıtalarca verilen ceza iptal edildiSokak sanatçısına zabıtalarca verilen ceza iptal edildi
Turgutlu sağanak yağışın etkisinde kaldıTurgutlu sağanak yağışın etkisinde kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB gerginlik Hudeyde Stockholm Anlaşması Yemen

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Kuzenini işte böyle öldürdü

Kuzenine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.