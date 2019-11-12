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AB'den yeni 13 ortak savunma projesine onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

AB'den yeni 13 ortak savunma projesine onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) kapsamında 13 projeye daha onay verdiğini duyurdu.

Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı esnasında Konseyden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, PESCO olarak adlandırılan ortak savunma projeleri kapsamında 13 yeni projenin onaylandığı ifade edildi.

Böylelikle PESCO kapsamında yürütülen proje sayısının 47'ye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, yeni projelerin siber, kimyasal, biyolojik ve radyolojik nükleer savunma, eğitim ve ortak kabiliyet gelişimi gibi alanları kapsadığı belirtildi.

Üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini artırmayı hedefleyen PESCO, Konsey kararıyla Aralık 2017'de kurulmuştu. PESCO'ya halihazırda 25 AB ülkesi katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB AB Konseyi Pesco proje savunma

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