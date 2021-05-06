AB’den Yeni Corona Tedavileri Girişimi

Avrupa Komisyonu deneysel Corona virüsü tedavilerinin onaylanması sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Komisyon tarafından yayınlanan bir belgeye göre üç yeni ilacın Ekim ayına kadar onaylanması hedefleniyor.

Komisyon ayrıca 10 potansiyel Coronavirüsü tedavisinden oluşan bir portföy hazırlayacak. Bunların en çok umut veren ilk beşinin Haziran ayına kadar belirlenmesi bekleniyor. Avrupa Birliği hükümetlerinin yıl sonuna kadar bu tedavileri ortak şekilde tedarik etmesi hedefleniyor.

Komisyon tedarik sözleşmesi imzalanma olasılığı yüksek ilaçların isimlerini henüz açıklamadı. Ancak AB tarafından daha önce yayınlanan belgeler, AB Komisyonu’nun olası tedarik için monoklonal antikor tedavisi üreten ilaç firmalarıyla görüşmeler yürüttüğünü ortaya koymuştu.

Şimdiye kadar AB tarafından onaylanan ve ortak tedarik edilen tek Corona virüsü ilacı Gilead firmasının remdesivir ilacı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) remdesivir ilacının ağır Corona virüsü vakalarında etkili olmadığını açıklamıştı.

AB Sağlık Komisyonu Üyesi Stella Kyriakides, ‘‘Hastaneye yatma oranını ve ölümleri azaltmak, iyileşme süresini kısaltmak için yeni tedaviler bulma konusunda ısrarcı olmalıyız’’ dedi. Kyriakides, yeni ilaçların Corona virüsü semptomlarını enfeksiyon sona erdikten sonra aylarca yaşayanları da tedavi edebileceğini bildirdi.