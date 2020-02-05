AB'den yeni "doğal gaz arama" yaptırımı

Kararın Perşembe günü değerlendirildikten sonra uygulanması öngörülüyor.Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Akdeniz’de sürdürdüğü doğal gaz arama çalışmalarına katılan kişilere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Birden fazla AB diplomatının aktardığına göre Salı günü bir araya gelen Birlik üyesi ülkelerin temsilcileri, bu bağlamda iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına AB’ye giriş yasağı getirdi. Karar uyarınca söz konusu iki kişinin AB'deki varlıkları da donduruldu.

Kararın, Perşembe günü ilgili AB kurulu tarafından hukuki açıdan değerlendirildikten sonra Bakanlar Konseyince onaylanarak yürürlüğe konması bekleniyor.

Kıbrıs açıklarında doğal gaz yataklarının keşfedilmesinden bu yana, çeşitli ülkeler arasında, bunların işletme hakkı ile ilgili yoğun bir tartışma yaşanıyor. Gerek Türkiye gerek ise Kıbrıs Cumhuriyeti, söz konusu doğal gaz alanları üzerinde hak sahibi olduğunu öne sürüyor. Bu bağlamda, Libya ile Deniz Yetki Alanları Mutabakatı imzalayan Türkiye, Akdeniz’deki egemenlik sahasını büyük oranda genişleten bir adım atmıştı.