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AB'den yerel seçim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic: - "Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'de yerel seçimlere katılım oranının yüksek olmasının yerel demokrasiye olan ilgiyi gösterdiğini söyledi.

Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemleri sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunarak, "Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor." dedi.

Türkiye'de seçimleri takip etmek için bulunan Avrupa Konseyi'nin gözlemci heyetinin ilk değerlendirmelerini dikkate aldıklarını belirten Kocijancic, nihai sonucu beklediklerini sözlerine ekledi.

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AB Türkiye yerel seçim

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