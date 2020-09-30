AB'den yeşil ışık: Hukuk devletini ihlale mali kesinti

Avrupa Birliği ülkeleri hukuk devletinin ihlal edilmesi halinde üye ülkelere sunulan mali kaynakların kesilmesi yönündeki planı kabul etti. AB Komisyonu'nun bir sözcüsü AB Konseyi dönem başkanı olan Almanya'nın getirdiği önerinin çoğunluğun desteğini aldığını söyledi. Oylama ile birlikte Avrupa Parlamentosu nezdinde müzakerelerin önü açıldı. Tartışmalı planın müzakereler sırasında daha da sert hale getirilebileceği belirtiliyor.

Söz konusu plana hukuk devleti ihlalleriyle eleştirilen başta Macaristan ve Polonya karşı çıkıyor. İki ülke Avrupa Birliği'nin önemli konularda oy birliğiyle karar almasına engel olma tehdidinde bulunmuşlardı. Korona pandemisiyle mücadele amacıyla hazırlanan konjonktür programının da iki ülkenin blokajı nedeniyle başlatılamaması gündeme gelmişti.

Fransız haber ajansı 27 ülke arasında yapılan oylamada Polonya ve Macaristan'ın yanı sıra Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve İsveç’in de ret oyu verdiğini duyurdu. Bu ülkelerden bazıları Almanya'nın getirdiği öneriyi yeterince sert bulmuyor.