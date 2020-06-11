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AB'den "yumuşak güç devri bitti" mesajı

11.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

AB Komisyonu'nun önde gelen iki üyesi, "yumuşak güç" ve "naiflik" devrinin sona erdiği, Birlik'in bundan böyle daha sert ve güçlü bir siyasete yönelmesi gerektiği mesajı verdi.

AB'den "yumuşak güç devri bitti" mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu‘nun iki önemli üyesi, koronavirüs krizi sonrası dönemde Birlik'in siyasi yöneliminin yenilenmesi gerektiğini ifade etti. AB Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Komisyon'un İç Pazar ve Savunma Sanayisinden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Alman Die Welt gazetesinde yayımlanan makalelerinde, "Uzlaşmacı ve hatta naif Avrupa dönemi geride kaldı" diyerek günümüz dünyasında "erdemli bir 'yumuşak güç' tavrının" yeterli olmadığını savundu.

Komisyon üyeleri, AB'nin bu "yumuşak gücü sert güç içeren bir boyutla ikame etmesi gerektiğini" ve bunun sadece, "askeri kabiliyetler ve acilen ihtiyaç duyulan güçlendirilmiş bir Avrupa savunma siyaseti ile sınırlı olmadığını" belirtti. Borrell ve Breton, "Avrupa'nın nüfuz kurma, kendi dünya görüşünü benimsetme ve çıkarlarını savunma" noktasında güçlü bir görünüm sergilemesi gerektiğini belirterek "Avrupa'nın kendi değerlerini ve çıkarlarını koruyabilmesi için müşterek kabiliyetlerini güçlendirmesi gerekiyor" dedi.

Komisyon üyeleri, kilit öneme sahip teknolojilerin AB dışındaki aktörlerce satın alınmaya karşı korunması ve üçüncü ülkelere karşı ekonomik bağımsızlığın da önemini vurguladı.

Makalede, siber güvenlik, insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı ve kuantum teknolojisine atıfta bulunularak Birlik'in güvenlik ve savunma politikalarında "stratejik özerkliğini" güçlendirmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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