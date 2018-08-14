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AB'den Yunan askerlerinin tahliyesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 23:58 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "(İki Yunan askerinin tahliye edilmesi) AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek." dedi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Juncker, Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bulgaristan'ın Varna kentinde mart ayında gerçekleşen Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupalı komşularından korkması için bir neden olmadığını ifade ettiğini anımsatan Juncker, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, ayrıca "demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye görmek istediklerini" de dile getirdi.

- Olay

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verildi.

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki iki askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği Jean-Claude Juncker yunan asker

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