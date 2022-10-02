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  4. Abdest alacakmış gibi geldi, 'pes' dedirten bir olaya imza attı! O anlar kamerada...

Abdest alacakmış gibi geldi, 'pes' dedirten bir olaya imza attı! O anlar kamerada...

02.10.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te bir cami şadırvanında abdest alan kişinin ceketinin üzerine ceket asan hırsız, ceketten 10 bin dolar çaldı. Zanlı kısa sürede yakalanırken, yaşanan hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Fatih Laleli Camii’ne ait şadırvanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye gelen yabancı uyruklu Shokhzod Z., şadırvanda abdest almak için ceketini duvardaki askılığa astı. O sırada şüpheli Erol T. de ceketini Shokhzod Z.’nin ceketinin üstüne astı ve perdeleme yaparak ceketin iç cebinde bulunan 10 bin doları çaldı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Abdest alacakmış gibi yapan Erol T., daha sonra ceketini alıp kaçtı. Polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda kimliği tespit edilen ve 24 ayrı suç kaydı bulunan Erol T. (51), Kartal’da yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameraya saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Fatih
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