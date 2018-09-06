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Abdest alan kadının cüzdanını çalan zanlılar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

ADANA'da, tek katlı evinde abdest almak için banyoya giren Ayşe Dönmez'in (70) kanepe üzerine bıraktığı cüzdanını çalan 3 kişi yakalandı.

Abdest alan kadının cüzdanını çalan zanlılar yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, tek katlı evinde abdest almak için banyoya giren Ayşe Dönmez'in (70) kanepe üzerine bıraktığı cüzdanını çalan 3 kişi yakalandı.
Olay, 26 Haziran'da Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için Almanya'dan gelen Emine Yıldırım, annesi Ayşe Dönmez'e para bıraktı. Bu paranın bir kısmıyla duymakta zorluk çeken eşi Ali Dönmez'e (80) işitme cihazı alan Ayşe Dönmez, kalanıyla da alışveriş yapmak istedi. Öğle saatlerinde, içerisinde bin euro ve bin lira bulunan cüzdanını tek katlı evin balkonundaki kanepenin üzerine koyan Dönmez, abdest almak için banyoya girdi. Bu sırada, biri bisikletli 3 kişi, Dönmez'in içeriye girdiğini görünce açık balkon kapısından girip, cüzdanı çaldı. Şüphelilerin kaçma anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Abdest alıp tekrar balkona çıkan Dönmez, cüzdanını bıraktığı yerde göremeyince komşularından yardım istedi. Sokak sokak hırsızları arayan vatandaşlar, polise haber verdi. Zanlıları yakalama için çalışma başlattan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Runi A. Tayfun K. ve Sefa Ç. yakalandı.
Emniyete götürülen 3 kişi buradaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

FOTOĞRAF

Abdest alan kadının cüzdanını çalan zanlılar yakalandıAbdest alan kadının cüzdanını çalan zanlılar yakalandıAbdest alan kadının cüzdanını çalan zanlılar yakalandıAbdest alan kadının cüzdanını çalan zanlılar yakalandı

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