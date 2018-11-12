Abdi İbrahim’den 300 kişilik ek istihdam paketi

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, Yeni İşe Alım Programı kapsamında 300 kişiye daha ilave istihdam sağlayarak yıl sonunda 4 bin 500 kişiye ulaşacak. Abdi İbrahim açıklamasına göre, 2020 Vizyonu doğrultusunda büyüme hedeflerine ulaşmak için planladığı yatırımları kesintisiz olarak sürdüren Abdi İbrahim, lider sorumluluğu ile Türkiye ekonomisine olan güvenini her türlü konjonktürde istihdama destekle ortaya koyuyor. Abdi İbrahim’in açıkladığı yeni işe alım programı çerçevesinde yıl sonuna kadar 300 kişinin işe alımı tamamlanmış olacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Türkiye'ye ve sektörü güvendiklerini ve inandıklarını kaydetti. Barut, "Bu inancımızı tam 106 yıldır her koşulda, her konjonktürde üretimle, yatırımla ve istihdamla ortaya koymuş bir şirketiz. Mevcut şartlar karşısında da hiçbir planımızı ertelemedik, yatırımlarımız son hız devam ediyor. Yeni işe alım programımız da bu inancın yeni bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı. \ - "Yaşadığımız dalgalı süreçte de işimize dört elle sarıldık"

2015-2020 yılları arasındaki yatırım bütçelerinin 2 milyar TL olduğunu belirten Barut, yatırım ve istihdamın Abdi İbrahim için her dönem ve şartta öncelik teşkil ettiğini kaydetti. Abdi İbrahim’in sektör liderliğinin sadece finansal sonuçlar ve pazar payından ibaret olmadığını ifade eden Barut, şunları ifade etti: "Köklü bir tarihe sahip olan şirketimiz kendi kaderini ülkemizin kaderine bağlı görmektedir. Yerli ve milli bir şirket olarak, tüm zor zamanlarda olduğu gibi son dönemde yaşadığımız dalgalı süreçte de işimize dört elle sarıldık. Süregelen yatırımlarımızı planladığımız düzende yürüttüğümüz gibi başta yerelleşme olmak üzere sektörümüze, işimize değer katacak, bize fırsat yaratacak alanlara odaklandık. Bu çabaların bir sonucu olarak ek istihdam oluşturma, yeni işe alım yapma imkanımız doğdu. Yıl sonuna kadar üniversite mezunu toplam 300 kişiyi daha kadromuza katacağız. Biz ülkemize, sektörümüze güveniyoruz, inanıyoruz. Bu inancımızı tam 106 yıldır her koşulda, her konjonktürde üretimle, yatırımla ve istihdamla ortaya koymuş bir şirketiz. Mevcut şartlar karşısında da hiçbir planımızı ertelemedik, yatırımlarımız son hız devam ediyor. Yeni işe alım programımız da bu inancın bir tezahürüdür."

\ - Toplam 2 milyar TL’lik yatırım Nezih Barut, Türkiye’nin en büyük biyoteknoloji tesisini mayıs ayında faaliyete geçirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: "Yeni hormon alanımızda da üretim başladı. Göz ürünleri için özel olarak tasarlanan oftalmoloji üretim alanımız tamamlanmak üzere. Bu yatırım sayesinde halen çoğu ithal olan oftalmoloji ürünleri artık Türkiye’de üretilir hale gelecek. Steril Enjektabl & Onkoloji Üretim Tesisleri ise bir diğer önemli yatırımımız. Türkiye’nin en büyüğü olacak bu tesisimizde 2020 yılında üretime başlayacağız. Esenyurt Üretim Kompleksimizdeki konvansiyonel ilaç üretim tesisimize de yatırımlarımız devam ediyor. 2015’ten 2020 yılına kadar toplamda 2 milyar TL’lik yatırımı ülkemize ve endüstrimize kazandırmış olacağız." \ - "Önemli iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz" Abdi İbrahim olarak uluslararası 20 markaya üretim hizmeti verdiklerini ifade eden Barut, şunları ifade etti: "Abdi İbrahim, 106 yıldır ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak hükümetimizin başlattığı ilaçta yerelleşme hamlesinde üstün teknolojik donanımlı tesisleri, güçlü insan kaynağı ve know how’ı, Ar-Ge’ye yaptığı yatırım ama en önemlisi Türkiye’nin ilaçta etkin bir oyuncu olma hedefini destekleyen vizyonu ile en önde koşmaya kararlı bir duruş sergiliyor.