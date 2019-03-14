HABER

Abdi İbrahim'den "Dünya Böbrek Hastalıkları Günü"ne ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 18:31 | Son Güncelleme

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nün açıklamasına göre, kronik böbrek hastalıkları dünya üzerinde yılda en az 2,4 milyon kişinin ölümüne yol açıyor

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, dünya genelinde yaklaşık 850 milyon kişinin çeşitli nedenlerden dolayı böbrek hastalıklarına yakalandığına dikkati çekti.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü açıklamasına göre, kronik böbrek hastalıkları (KBH) dünya üzerinde yılda en az 2,4 milyon kişinin ölümüne yol açıyor ve hastalığın dünyada en hızlı ilerleyen ölüm nedenleri arasında 6. sırada bulunuyor. Bu hastalığın yaygın şekilde görülmesinin nedenleri arasında yaşam koşulları, yaş faktörü, cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki tehlikeler gibi faktörler ilk sırada.

Birçok ülkede genel olarak bulaşıcı olmayan hastalıklar için ulusal politikalar ve stratejiler belirlenmesine rağmen, böbrek hastalığı risk taramalarının yapılması, hastalığın önlenmesi ve tedavisine yönelik özel politikalar bulunmuyor. Türkiye’de ise böbrek hastalıklarıyla mücadele konusunda, gerek tarama ve önleme, gerekse tedavi aşamalarında önemli adımlar atılmış durumda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı” halk sağlığı nezdinde etkili bir politika oluşturulması amacı ile 2014 yılında başlatıldı. Türk Nefroloji Derneği ise aktif bilgilendirme ve önleme politikaları ile bu programı her geçen gün geliştiriyor. Bu program ile yüksek kalitedeki temel sağlık hizmetlerine evrensel, sürdürülebilir ve eşit erişim sağlanması ve sosyoekonomik gruplar arasında sağlıkta eşitliği artırılması hedefleniyor.

Sağlıklı yaşam tarzlarının teşvik edilmesi ve benimsenmesi ile birçok böbrek hastalığı türünün önlenebilir, geciktirilebilir veya kontrol altına alınabilir olduğuna vurgu yapan Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, böbrek sağlığı için bilinmesi gereken 8 kurala dikkati çekti. Bu kuralların başında aktif yaşam ve kilo kontrolü geliyor. Sağlık taramalarının düzenli olarak yaptırılarak, kan şekeri, kan basıncı değerlerinin ölçtürülmesi, yüksek olması halinde doktora başvurulması öneriliyor. Sağlıklı beslenmeye, bol su içmeye dikkat edilmesi ve tuz tüketiminin sınırlandırılması da bu hastalıktan korunmada önem taşıyor. Sigara ve tütün ürünlerinden, rastgele ilaç kullanımından uzak durulması da uyarılar arasında yer alıyor.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Karacabey’de katlı otoparkın temeli atıldıKaracabey’de katlı otoparkın temeli atıldı
Martı Projesi'nin ilk etabı yarın açılıyorMartı Projesi'nin ilk etabı yarın açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdi İbrahim

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısı davasında karar

Gaziantep'teki kanlı saldırı davasında karar!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

Bursa'da intihar girişimini cep telefonlarından canlı yayınladılar

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.