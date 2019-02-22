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ABD'li aktör Smollett 100 bin dolar kefaletle serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 00:03 | Son Güncelleme

"Polise yanlış ihbarda bulunmak" suçundan dün gözaltına alınan Jussie Smollett, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı

ABD'de "polise yanlış ihbarda bulunduğu" gerekçesiyle gözaltına alınan Jussie Smollett, 100 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Kendisine saldırmaları için iki kişiye para ödediğinin ortaya çıkmasının ardından, "polise yanlış ihbarda bulunmak" suçundan dün gözaltına alınan Smollett, bugün hakim karşısına çıktı.

Hakim, Smollett'i 100 bin dolar kefaletle serbest bıraktı.

Aktörün, mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği belirtilirken, suçlu bulunması durumunda 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği öne sürüldü.

- Kendisine saldırmaları için iki kişiye para ödemişti

Siyahi ve eşcinsel olan aktör, 29 Ocak'ta Chicago’da bir metro istasyonunda maskeli iki kişinin saldırısına uğradığı gerekçesiyle polise şikayette bulunmuştu.

Smollett, maskeli saldırganların kendisini darbettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sloganına ithafen "Burası 'Amerika'yı yeniden büyük yap' ülkesi" diye bağırdıklarını öne sürmüştü.

Chicago Başkomiseri Eddie Johnson ise Smollett'in kendisine saldırmaları için iki kardeşe para ödediği ve "sahte bir saldırı" düzenlettiğini ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.

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