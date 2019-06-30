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ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü ABD’li aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, 2 günlük İstanbul gezisinin ardından Bodrum’a geldi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü ABD’li aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, 2 günlük İstanbul gezisinin ardından Bodrum’a geldi. Gazetecileri karşısında gören Seagal ne yapacağını şaşırdı.
Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye’nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak Türkiye’ye gelen ünlü aktör Steven Seagal, İstanbul’da 2 gün kaldıktan sonra rotasını Bodrum’a çevirdi. Milas-Bodrum Havalimanı’nın VİP kapısında bekleyen gazeteciler Seagal’ın gelmesine yakın bölgeden uzaklaştırıldı. Seagal’i karşılamaya AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, The Bodrum by Paramount Hotels& Resorts Oteli CEO’su Geylan Dursunoğlu, Aylan Bebek filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya, oyuncu Aydan Çakır ve otel yetkilileri geldi. The Bodrum by Paramount Hotels& Resorts Oteli’nin misafiri olarak gelen Hollywood yıldızının hareketleri ise herkesi şok etti. Otelde gazetecileri karşısında görünce geldiği araçtan inmeyen Steven Seagal, gazetecilerin kendisini görüntülenmesini istemedi. Kameraların kapanmasıyla araçtan inen ünlü aktör, daha sonra otelin lobisinde oturarak basın mensuplarının gitmesini istedi. Gazetecilerin otelin lobisinden çıkarılmasının ardından aktörün odasına gitmesi için otel önüne araç getirildi. Araca binmek için dışarıya yönelen Seagal, basın mensuplarını tekrar görünce anlamsız bir şekilde dışarı çıkmak istemedi. Gelen araca hızlı bir şekilde binen ünlü aktör, araçta otururken fotoğrafı çekilmesin diye korumalara talimatlar verdi.

Aylan Bebek filmi anlatıldı
4 yıl önce cansız bedeni Akyarlar sahiline vuran Aylan Kürdi’nin hayatını anlatan filmin çekimlerine Bodrum’da başlanmıştı. Filmde oynayacak isimlerden birinin de dünyaca ünlü ABD’li aktör Steven Seagal olduğu öne sürülmüştü. Filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya da Seagal ile görüşme sağladı. Filmde oynayıp oynamayacağı daha netleşmeyen Seagal’ın 2 gün Bodrum’da kalacağı öğrenildi.

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

ABD’li aktör Steven Seagal’ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı
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