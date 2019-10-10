ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine "saatli bomba" benzetmesi

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat siyasetçilerin Başkan Donald Trump'ın Suriye'de Türkiye'nin operasyon yaptığı alandaki askerlerini çekme kararını eleştirdiğine dikkati çeken Sloat, "2014'te Barack Obama döneminde başladığından bu yana Suriyeli Kürtlerin bir grubu olan YPG'ye yardım etme politikası, bir saatli bomba gibi." değerlendirmesinde bulundu.

WASHINGTON (AA) - Brooking Enstitüsü Araştırmacılarından Amanda Sloat, "YPG/PKK-ABD ilişkisi"ne dair, "2014'te Barack Obama döneminde başladığından bu yana Suriyeli Kürtlerin bir grubu olan YPG'ye yardım etme politikası, bir saatli bomba gibi." değerlendirmesinde bulundu.

"DEAŞ'a karşı savaşmak oluşan kısa süreli bir zorunluluk, şu anda acılı bir şekilde ortada olan öngörülebilir sonuçlarla birlikte bir stratejik çelişki doğurdu. ABD'nin, Türkiye'ye karşı uzun süredir bir savaş içinde olan bir terör örgütüyle doğrudan bağı bulunan bu gruba desteğini, bir NATO üyesi olan Türkiye hiçbir zaman kabul etmedi. Şu anda Trump'ı eleştiren hiçbir siyasetçi de bu müttefikliğin en başta akıllıca olduğunu düşünmüyordu. Buradaki asıl sürpriz ABD'li diplomatlar ve askeri yetkililerin bu durumu bu derece savunulamaz kılmış olması."

ABD'nin o dönem başkanı olan Barack Obama'nın 2014'te kendi askerlerini sahaya sürmek yerine yerel aktörlerle iş birliği yapmayı seçtiğini ve YPG ile iş birliğine gittiğini belirten Sloat, "Erdoğan, YPG'nin hem Ankara hem de Washington'ın terör örgütü olarak tanıdığı PKK ile bağlarından dolayı bu ortaklığa karşı çıktı." bilgisini paylaştı.

- "YPG-PKK bağı sahada açıkça ortadaydı"

Sloat, ABD'nin YPG'yi terör örgütü olarak tanımadığına işaret ederek, "Ancak+ (YPG ve PKK arasında) sahadaki bağlar açıkça ortadaydı. YPG Rakka'da DEAŞ'ı yendikten sonra, PKK'nın kurucusu olarak tutuklu olan Abdullah Öcalan posterleri açtı." değerlendirmesinde bulundu.