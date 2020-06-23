ABD'li Asker Taburuna Saldırı Planladığı İddiasıyla Yargı Karşısında

Plana dahil olduğu bu yıl Mayıs ayında FBI ve ABD Ordusu tarafından ortaya çıkarılan Melzer, 10 Haziran’da New York’ta tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, Melzer ve plana dahil olan diğerlerinin, tabura bu yer değiştirme esnasında ''cihatçı saldırı'' düzenlemeyi planladıkları ifade edildi.

Davayla ilgili 14 sayfalık iddianemede, Melzer’in ABD Ordusu’na 2018, Order of Nine Angles grubunaysa 2019 yılında katıldığı, 2020 yılının Nisan ayında Avrupa’daki ait olduğu taburun başka bir ülkeye sevk edileceği bilgisini sızdırdığı ayrıntısı yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Melzer’in Order of Nine Angles (Dokuz Açılar Tarikatı) adlı gruba görev yaptığı taburun yeri, güvenlik sistemi ve eylemleriyle ilgili bilgi aktarımında bulunduğu belirtildi.

Amerikalı bir asker, görevli olduğu askeri birliğe saldırı düzenleme girişiminde bulunma suçlamasıyla yargı karşısında. Ethan Melzer adlı askerin beyazların üstünlüğünü savunan aşırılık yanlısı ırkçı bir örgüte askeri gizli bilgi sızdırdığı iddia ediliyor.

İddianameye göre Melzer, 30 Mayıs’ta soruşturmayı yürüten yetkililerle yaptığı görüşmede, saldırı planına dahil olduğunu itiraf ettiğini aktardı. Melzer’in ifadesinde ''mümkün olduğunca fazla sayıda ABD’li askeri öldürmek için bir saldırı niyetinde’’ olduğunu söylediği, yetkililerin aktardığı bilgiler arasında.

Merkezi İngiltere’de olan ve dünyanın farklı yerlerinde üyeleri ve bağlantıları olan Order of Nine Angles, faşizm yanlısı bir Neonazi örgüt.

Yahudi düşmanlığıyla mücadele eden uluslararası sivil toplum örgütü İftira ve İnkarla Mücadele Birliği’nin (Anti-Defamation League) aktardığına göre Anton Long adını kullanan grubun lideri, suç geçmişi olan bir Neonazi.

